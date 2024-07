Mnohé obce ve snaze zajistit poštovní služby svým obyvatelům přistoupily na projekt Pošta Partner. Tedy poštu mají v soukromých prostorách a zajišťují služby stejně, jako to bylo před ukončením provozu klasické pobočky České pošty. Česká pošta zajistí vybavení včetně nábytku, počítače a připojení. Za to, že obec pobočku Pošta Partner provozuje dostává odměnu podle rozsahu hodin pro veřejnost a a počtu transakcí. Například obec, kde žije tisícovka obyvatel a Pošta Partner tam má otevřeno 20 hodin týdně, je odměna bezmála dvacet tisíc korun. Česká pošta také zajišťuje doručování zásilek. Obec ale musí mít vhodné prostory. Provozovna může být v budově úřadu, obchodu, informačního centra či jiných soukromých objektech. Poslední taková pobočka Pošta Partner na Prachaticku vznikla nedávno v Borových Ladách. Bylo to loni v listopadu. Na Šumavě i v dalších obcích, kde mají Poštu Partner jsou s provozem spokojení. Pošta má otevřeno v týdnu denně, třikrát v dopoledních a dvakrát odpoledních hodinách. „Navíc jsme mohli nabídnout pracovní příležitost místním lidem, moc možností tady nemáme,“ zhodnotila borovoladská starostka Jana Hrazánková s tím, že služby Pošty Partner využívají jak místní, tak turisté.

Počet poboček Pošta Partner v České republice je v současné chvíli 935. Číslo by se na konci letošního roku mělo zvýšit na tisícovku. Do budoucna pak Česká pošta počítá s patnácti sty pobočkami Pošta Partner. Dobrá zpráva pro provozovatele takových poboček přišla v polovině června letošního roku po konferenci Česká pošta, partner venkova 2025+. Zástupci obcí se tam dozvěděli, že odměna pro provozovatele se příští rok zvýší a zároveň odměny budou reagovat na inflaci.

Mluvčí České pošty Matyáš Vitík na závěr ještě podotkl, že Česká pošta neuvažuje o dalším zavírání poboček. Prostory nejen po loni zaniklých pobočkách nabízí k prodeji. Například budovu v Borových Ladách, kterou už nevyužije, prodala letos v březnu v dražbě.