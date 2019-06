Neustupující nachlazení, na které nezabíraly žádné léky, následné odběry krve v budějovické nemocnici a o hodinu později telefonát s diagnózou leukémie, tím si prošli Mazalovi a jejich Matěj. A jelikož taková nemoc sebou přináší velké výdaje a výpadek příjmu pečujících rodičů, TJ Sokol v čele s jeho starostou Martinem Jandou se rozhodli, že pomůžou: založili transparentní účet a pořídili kasičku, do níž můžou závodníci i diváci v sobotu při Čloblanovi, štafetovém závodu, přispět hotově.

Jak pomoci: Přispět můžete na transparentní účet 5575403399/0800 nebo v hotovosti do kasičky v sobotu při závodu Čloblan v areálu Němcalky v Křemži a celý další týden v Krásetíně.

„Registrovat se závodníci můžou i na startu, pokud to nestihnou na webu,“ říká Tereza Kudláčková za TJ Sokol Křemže. „Zapečetěnou kasičku už máme připravenou, příští týden bude umístěná v Krasetíně.“

„Když jsme se dozvěděli o vážných zdravotních problémech Matěje a jejich důsledcích pro celou jeho rodinu, zareagovali jsme tak rychle, jak jen to šlo, a vyřídili jsme nutné náležitosti sbírky na pomoc rodině,“ vysvětluje starosta TJ Sokol Křemže Martin Janda. „Pokud by i ostatní měli možnost a chuť pomoct, budeme za to všichni moc rádi.“

TJ Sokol Křemže rychle založil transparentní účet u České spořitelny, vybrané peníze dostane rodina Mazalových, jež přišla o část příjmů, jelikož Matějova maminka tráví veškerý čas se synem u jeho nemocničního lůžka a podle lékařů je možné, že se do práce nebude moct vrátit třeba i dva roky.

Se svým těžkým údělem se svěřil sám Matěj, který nějaký čas pobyl v Motole, kam ho převezli, jakmile se zjistilo, že trpí leukémií, a teď leží a lečí se v budějovické nemocnici. „Že mám leukémii, jsme se dozvěděli asi před dvěma týdny,“ vysvětluje desetiletý kluk. „Musím být v nemocnici, abych se mohl brzy vyléčit. Doufám, že mi brzy bude líp, abych si mohl zase hrát venku s ostatními dětmi. Moc všem děkuji za peníze, které rodičům posíláte, abych tu nemusel být sám, bez maminky.“

Štafetový závod Čloblan startuje v sobotu v 11 hodin na Němcalce u ZŠ Křemže a registrovat se můžete i přímo tam. Pořádá ho TJ Sokol Křemže společně s Kleťáckou unií. Má čtyři úseky: cyklistický z Křemže na Kleť, běžecký z Kletě do Zlaté Koruny, vodácký na Dívčí Kámen a orientačně běžecký zpět do cíle.

Propozice najdete na webu sokol-kremze.cz/cloblan/.