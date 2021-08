#ZměňToZaPlentou - outdoorová kampaň, do které se mohl zapojit každý.

Tatínek Václav je statistik, maminka Markéta bioložka. Na plakátu jsou s nimi všechny čtyři děti, syn Vojtěch (19), dcera Barbora (16), Tereza (11) a Ondřej (8). Všichni společně doufají, že díky jejich iniciativě by mohlo přijít více Jihočechů k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8. a 9. října.

Podle hlavy rodiny se jedná o výzvu veřejnosti, aby se lidé zúčastnili podzimních voleb. „Chceme, aby se zamysleli nad tím, koho budou volit, a k volbám jich přišlo co nejvíce,“ sdělil úvodem. Téma má politický podtext a nejde o jediný billboard v Čechách. „Je jich mnohem více, kampaň organizuje skupina lidí podobného smýšlení pod názvem Společně to dáme a každý si mohl zvolit své motto i umístění,“ vysvětlil Václav Čapek.

Plochu vybrali i zaplatili

Všechny plakáty mají jednotnou vizualizaci, jen je zdobí lokální obyvatelé, opravdoví lidé. „Do umístění na určitou plochu si každý sám musel investovat, ale myslíme, že to za to stojí,“ míní.

Aktuální politická situace je dle jejich názoru daleko za hranou. „Jsme přesvědčeni, že je na čase s tím něco udělat. Lhostejnost lidí a výmluvy, že politika nikoho nezajímá, či že není koho volit a raději k volbám nepůjdou, je důvod, proč jsou v čele státu lidé, kteří tam nemají co dělat. Na hradě máme lháře a premiér je zloděj a podvodník,“ sdělil svůj názor.

Jak dodal, Česká republika není stát, ve kterém s radostí vychovává děti k úctě k legislativě a morálce. „Jak jim mám vysvětlit, že mají respektovat zákony, když dva nejvyšší pohlaváři si z nich dělají trhací kalendář,“ konstatoval Václav Čapek.

Morálka ve vedení schází

Heslo zvolili záměrně. „Člověk učí děti základní morální hodnoty, motto jsme vybrali záměrně, protože morálka je poslední roky na nejvyšších postech nerespektovaná. Prezident si ohýbá ústavu, jako by byla z gumy. Sleduje vlastní ambice a cíle, což není hlavním účelem funkce a role hlavy státu. O společnost a národ jako takový mu vůbec nejde,“ komentovala Markéta Čapková.

Nechtějí dětem lhát, že takto je to dobře. „Proto jsme tam celá rodina, protože prezident republiky by měl být naší vizitkou, top osobností, odrazem morálky a ten současný, to nesplňuje. Naši zemi by měli vést lidé, pro které slovo morálka něco znamená, mají meze a hranice,“ doplnila maminka čtyř dětí. Důležité je to také z hlediska budoucnosti. „Obávám se, že v těchto volbách se nebude rozhodovat jen na pět let, ale na daleko delší dobu o osudu naší země, a proto jsme neváhali a vložili jsme do toho i naše finance,“ řekla s tím, že sleduje i dění v Maďarsku a Polsku.

Hodit hlas do urny je minimum, co může udělat každý. „Chtěli jsme ale udělat něco navíc, doba je složitá, informace se přetloukají s dezinformacemi, řada lidí řeší existenční a rodinné problémy spojené s covidem a živobytím, má primární starosti a nemá sílu sledovat politické dění,“ podotkla Markéta Čapková, že jejich iniciativa je vlastně rychlou a cílenou výzvou.

Strach o svobodu

Mladší děti politickými názory nezahlcují, s umístěním snímku na billboardu však všechny souhlasily. Starší už mají vlastní názor. Jak uvedla šestnáctiletá Bára, i ona nesouhlasí s aktuálním vedením státu a má obavy o budoucnost. „Politické dění sleduji, jsem z toho poslední dobou unavená a znechucená. Mám strach o svobodu a demokracii, reálně se obávám například toho, že může přijít něco jako uzavření hranic, či diktatura,“ propsala svůj pohled.

Dospělí zatím odezvy nezaznamenali, přestože plakát umístili do regionu, kde by je mohli známí poznávat. „Chtěli jsme, aby to mělo větší váhu a mohli nás lidi z našeho regionu poznat, tak by to mělo fungovat,“ zmínila Markéta.

Například Báru spolužáci z táborského gymnázia zachytili. „Spousta kamarádů ze třídy bydlí na druhé straně Tábora směrem na Planou a Veselí nad Lužnicí, takže už mi psali, že mě viděli a že je to super. Negativních reakcí od vrstevníků se neobávám, všichni držíme spolu,“ uzavřela šestnáctiletá dívka.

Cílem kampaně je vnést do společnosti naději a podpořit u voleb demokratické strany. Organizátoři ze skupiny Společně to dáme chtěli zaplavit veřejný prostor pozitivními hesly odkazujícími na hodnoty, které ve společnosti chybí nebo potřebují posílit. Kampaň má zároveň připomenout, že skutečná změna je možná u voleb – tedy za plentou. První vlna billboardů a plachet byla pověšena v prvním červencovém týdnu.

Slogany se dostaly k veřejnosti prostřednictvím billboardů a plachet. Vše si platí lidé, kteří se do kampaně zapojili. Každý měl možnost pořídit si některý z nosičů a umístit jej na místě, které uznal za vhodné. (zdroj: www.spolecnetodame.cz)

Napříč republikou jsou k vidění billboardy i s dalšími lidmi a slogany jako:

Změň to za plentou. Slušnost není slabost. Make pravda & láska cool again. Za Covid vláda nemůže, za zbytečně zmařené životy ano. Laskavost je mocnější než urážky. Skutečný vlastenec nestraní Kremlu. Slušnost není luxus. Společně to dáme.