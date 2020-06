„Rodiče mají o naše tábory pro děti obrovský zájem,“ zkonstatovala Hana Bártová z prachatického Portusu.

Všechny nově přidané tábory se uskuteční pod záštitou Primární prevence Phénix. „Lektory táborů budou zkušení pracovníci Portusu,“ doplnila. Na každý ze tří týdnů příměstských táborů se může přihlásit dvacet dětí ve věku od 6 do 15 let věku. Pokud by se rodiče chtěli dozvědět více informací, mohou využít telefonní číslo 722 049 751 i e-mail tabory@portusprachatice.cz.

Přihlašování dětí je možné přes webové strany www.portusprachatice.cz. Příměstské tábory jsou tradičně v době od 8 do 15.30 hodin a v zaplacené ceně děti mají nejen program na celý týden, ale také oběd a zajištění pitného režimu.

Na letní tábor pro nejmenší děti, tedy ty ve věku 4 až 7 let, myslí prachatický DDM. Právě pro ně je podle Veroniky Veselovské určen příměstský tábor v termínu od 20. do 24. července s názvem Kniha džunglí. „Seznámíme se s příběhem a přizpůsobíme program v návaznosti na počasí, buďto v přírodě, nebo ve vile,“ popsala jeho vedoucí. Příměstský tábor vyjde na 1 400 korun a přihlášky musejí rodiče do DDM doručit do 10. července. Kontakt, kde se rodiče dozvědí více informací je: 728 005 130 nebo Veronika.veselovska@ddm-prachatice.cz

Tábory od Portusu:

- Téma táboru: Challenge, se koná v termínu od 7. do 15. července, vždy v době od 8 do 15.30 hodin, určen pro děti od 6 do 15 let, cena 1 500 Kč.

- Téma táboru: Kurz přežití, se koná v termínu od 27. do 31. července, vždy v době od 8 do 15.30 hodin, určen pro děti od 6 do 15 let, cena 1 900 Kč.

- Téma táboru: #Play, se koná v termínu od 3. do 7. srpna, vždy v době od 8 do 15.30 hodin, určen pro děti od 6 do 15 let, cena 1 900 Kč.