V současné době tak mateřskou školu navštěvuje dvacet dětí, což je její plná kapacita. Většina z nich v září nastoupí do montessori první třídy. Volnou kapacitu přibližně patnácti míst ve školce ale škola podle informací Hany Bolkové zaplní bez větších potíží.

„Počítáme s tím, že bude velký převis dětí, ale více než dvacet jich podle platných pravidel přijmout nemůžeme,“ upřesnila Hana Bolková. Dodala, že rodiče mohou v jejich škole využít také montessori zájmový kroužek. Jde ale o zájmové vzdělávání a rodiče musejí zaplatit poplatek jako za jakýkoliv kroužek v jiném školském zařízení.

Děti, které začnou chodit do montessori třídy mateřské školy od nového školního roku, musejí stejně jako v jiných mateřinkách k zápisu. Ten se podle informací Hany Bolkové v Národce už chystá. Uskuteční se 3. a 4. května v odpoledních hodinách. „Prachatičtí radní souhlasili, aby zápis do montessori mateřské školy byl o týden dříve než do klasické mateřské školy,“ uzavřela ředitelka.

Zápis do Mateřské školy Prachatice radní stanovili na 10. a 11. května od 8 do 12 hodin na všech pracovištích školy. Rodiče se tak mohou jít rovnou tam, kde bude jejich dítě školku navštěvovat.