Prachatice – Městský stadion bude poslední dubnovou neděli dějištěm dalšího atletického mítinku, pořádaného klubem Atletika Prachatice.

Atletické závody chystají prachatičtí atleti na neděli 28. dubna. | Foto: Jan Plánek

Mimo běžné atletické disciplíny, které připravujeme pro všechny atlety, kteří mají chuť si změřit své síly a zjistit na začátku jara svou výkonnost, bude letos zařazena novinka. Jde o závod rodinných štafet na 4 x 100 metrů, který je určen pro všechny aktivní rodiny s dětmi, které mají zájem o společně strávené nedělní odpoledne. Start tohoto vloženého závodu je plánován na 16.30 hodin a přihlášky je možné posílat e-mailem na adresu atletickanedele@topi.cz do pátku 26. dubna do osmi večer nebo na místě do 15.30 hodin. Štafeta musí být složena ze dvou dospělých (rodiče, prarodiče) a dvou dětí ročník narození 2008 a mladší. Abychom otevřeli závod pro co nejvíce zájemců, smí být štafeta složena z členů až dvou rodin, proto jste zváni i ve složení 1+1 a snad se i pro vás „druhá polovina“ štafety najde…