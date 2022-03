„Zákazníkům je jedno, jestli jde o řízek vepřový nebo kuřecí. Prostě mají rádi řízek s kaší nebo salátem. I když nutno podotknout, že se salátem, je to vždycky tutovka, že bude vyprodaný jako první,“ říká s úsměvem majitelka prachatické restaurace Almara Věra Roučková a dodala, že řízek je součástí stálé nabídky její restaurace.

S tím, že řízek hraje mezi strávníky prim, souhlasí také provozovatelka prachatického Lockalu U Jelena Hana Smékalová. „Řízek je jídlo, které se lidem nikdy neomrzí,“ dodává, a to i přesto, že ceny obědů šly ve srovnání s loňskem nahoru. „U nás to je asi pět až deset korun na jednom jídle,“ upřesnila provozovatelka Lockalu U Jelena.

Věra Roučková řekla, že navýšení ceny poledního menu je v Almaře o deset korun a hlavním jídle a pět korun na polévce, řízek k obědu tam lze pořídit za 125 korun bez polévky, většinou stejně stojí také další dvě jídla v polední nabídce. S polévkou je celé menu za 160 korun. „Ceny energií stouply už v loňském roce, ceny masa od ledna a hrozí další navyšování cen surovin,“ tvrdí Věra Roučková z Almary a myslí si, že nahoru půjde i mouka v souvislosti s událostmi na Ukrajině a další suroviny. „Nové ceny od dubna oznámil pivovar, zřejmě budeme nuceni zdražit pivo i my,“ podotkla.

Za stejnou sumu jako v Almaře, tedy 125 korun, řízek pořídí strávníci také ve vimperské restauraci Hotelu Zlatá hvězda nebo v prachatickém Mokrém bistru Evy Hykyšové. I tam je řízek je v nabídce jistota a nikdy nezbude. „Polední menu jsme zdražili o deseti korunu. Všechno letí nahoru. Další zvýšení přijde,“ myslí si Eva Hykyšová. Ta má stálou klientelu, kam obědy rozváží. Začala s tím v době zavřených restaurací a zákazníci zůstali.

Hospodští v celkem krátkém čase vypozorovali, že lidí po skončení covidových zákazů chodí na obědy více. „Není ještě úplně plno, věřím, že více lidí přijde s oteplením až budeme mít zahrádku. Únor a březen byly a jsou všeobecně slabší měsíce,“ říká Hana Smékalová.

S tím, že zima a začátek jara do restaurací lidi příliš netáhnou, Věra Roučková souhlasí. I tak ale odhaduje, že počet poledních hostů už se vrátil na stejné období roku 2020, než začala platit covidová opatření. „Konec platnosti certifikátů je v posledních týdnech hodně znát a my jsme za to rádi,“ dodává.

Po dvou hubených covidových letech Věra Roučková vypozorovala, že ubylo lidí, kteří platí stravenkou. Zato se velmi rozšířilo placení kartou. „Před covidem dvě třetiny našich zákazníků platily hotově. Dnes dvě třetiny lidí platí kartou. Lidé si zvykli a zůstali u bezkontaktních plateb,“ odhaduje a dodává s tím, že číšníci tak přišli o spropitné. „Málokdo při platbě kartou dýško přihodí,“ uzavřela.