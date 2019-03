Oba pruhy blokují odstavené kamiony. Šoféři osobních aut mezi odstavenými náklaďáky neprojedou. Dopravu v několika úsecích řídí policie, ale průjezd není možný. Strážný je v katastrofálním stavu, na Kubově Huti zablokovaly silnici kamiony, i auta údržby tam zůstaly v kolonách mezi nákladními auty minimálně hodinu a půl.

"Po sedmé hodině je silnice z Kubovy Huti konečně bez odstavených kamionů a podařilo se ji prohrnout. K hraničnímu přechodu vyrazila naše další technika," popsala situaci na Prahaticku Věra Jedličková z vimperského dispečinku Správy a údržby silnic na Prachaticku.

V terénu jsou všechna údržbová auta, co mají silničáři k dispozici. Ještě horší situaci hlásí šoféři z německé strany hranice. Kolona aut stojí už před stoupacími pruhy do Phippsreutu. Doprava se zastavila také na silnici z Prachatic do Volar v místě zvaném Rozvodí. V kopci do Blažejovic kamiony taky nevyjedou. Řidiči osobních aut mohou s maximální opatrností projet. Martin Grožaj popsal situaci na jednom autu údržby za dnešní odpoledne: "To od tří do sedmi hodin najezdilo mezi Vimperkem a Strážným 124 kilometrů, vysypalo 8 tun soli a vystříkalo 1374 litrů solanky." Podle předpokladů by mělo sněžení během noci ustávat.

Podle informací Romana Szpuka z meteorologické stanice na Churáňově tam řádí vánice, za posledních 12 hodin napadlo 11,3 mm srážek, všechno je to ve sněhu, celkově máme 47 cm. Teplota mírně klesá, v 19 hodin bylo -1,4 °C. Nárazy větru jsou do 18 m/sec. Sněžení doprovází vysoko zvířený sníh.