Prachaticko - Po více než deseti hodinách jízdy dorazil nadměrný náklad složený z tří velkých tanků pro pivovar Samson do Netolic.

Nadměrný náklad se zasekl ve Lhenicích. Do Netolic měl dorazit již v 10 hodin. Před kolonou jsou ještě dvě kritická místa, a to odbočení v Hrbově a přejezd mostu u Podroužku. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Čtvrtek 21:50 - Nadměrný náklad směřující do pivovaru Samson v Českých Budějovicích by se měl vydat na další jízdu o půlnoci. Tři kamiony s nákladem velkých cisteren, dvě dvacetimetrové s průměrem pět metrů a jedna s délkou dvacet pět a průměrem 5,35 metru, by měly dorazit na okraj Českých Budějovic kolem jedné hodiny ranní, další dvě hodiny má přepravce vyhrazeny pro komplikovaný průjezd krajským městem. Průjezd si vyžádá nadzvedání trolejí, ovšem první komplikované místo lze očekávat ještě před příjezdem do Českých Budějovic při průjezdu pod sjezdem od Hluboké nad Vltavou.

Čtvrtek 16:31 - Kolona právě projíždí Netolicemi. Za sebou má už Hrbov, kde zdolala další obtížné místo.

Čtvrtek 14:30 - Po třech hodinách projel nadměrný náklad Lhenicemi. Bylo nutné odmontovat okapy z jednoho z domů v úzké ulici na výjezdu z náměstí ve směru ne Netolice. Kolona míří k Hrbovu, kde je další obtížné místo.

Čtvrtek 13:00 - V tuto chvíli kolona stojí ve Lhenicích, kamion nemůže projet nejužším místem ve směru na Netolicic. Na místě jsou policejní hlídky, které se snaží odklánět dopravu, lepší je ale se trase vyhnout. Dá se počítat, že podobné komplikace nastanou ještě v Hrbově a před Netolicemi, doporučujeme proto trasu z Netolic do Lhenic objet. Konvoj měl být v Netolicích v 10 hodin, nabírá tak několikahodinové zpoždění.

Dnes, tedy ve středu 29. července, večer dorazí na hraniční přechod ve Strážném tři kamiony s nadměrným nákladem. Do Českých Budějovic budou převáženy tanky pro pivovar Samson. A rozhodně nepůjde o nic malého. Podle informací z přepravní společnosti se jedná o dva kamiony, které budou i s nákladem dlouhé přes 25 metrů, třetí kamion pak bude ještě o čtyři metry delší.

Šířka přepravovaného nákladu přesahuje 5 metrů, stejně jako jeho výška. Hmotnost je 54 tuny.

Kompletní kolona se v doprovodu vozidel Policie ČR a přepravní firmy vydá na cestu z hraničního přechodu Strážný ve čtvrtek 30. července v 6 hodin. Do Netolic, kde bude nadměrný náklad dočasně odstaven, by měla vozidla dorazit kolem 10. hodiny.

Přeprava nadměrného nákladu z hranic do Netolic je vedena po této trase:Hraniční přechod Strážný - po silnici I/4 do Nové Houžné - odtud po silnici I/39 do Lenory - Volar, odtud po silnici II/141 do Blažejovic na křižovatku se silnicí II/165 - odtud do Zbytin a dále po silnici II/165 směr Ktiš - Březovík na silnici II/166 - Smědeč - rozcestí na silnici II/122 přes Vadkov - Lhenice - Hrbov do Netolic.

V cestě do Českých Budějovic bude nadměrný náklad pokračovat v nočních hodinách, přesněji řečeno vyjede z Netolic o půlnoci a do Českých Budějovic má dorazit v pátek hodinu po půlnoci. Další dvě hodiny je plánován průjezd Českými Budějovicemi.

Z Netolic se nadměrný náklad vydá po trase na silnici II/145 směr Němčice - nájezd na sil.č. 1/20 směr Č.Budějovice – sil.č.3 – Na Dlouhé louce – sil.č. 156 U Vodárny – poté odbočit doprava do ul. Boženy Němcové – doleva na nám. Jiřího z Poděbrad – doleva na sil.č.00354 Lidická – cíl - Budějovický pivovar Samson.

V Českých Budějovicích budou z tohoto důvodu vypnuty troleje a dojde k jejich přizvedávání po trase. Proto bude nutné dbát zvýšené opatrnosti.

Po stejné trase bude převážen stejný nadměrný náklad ještě z pondělí 3. na úterý 4. srpna.