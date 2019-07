Prachatice - V pondělí 29. července v deset hodin večer vyjede z Prachatic nadměrný náklad.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Slávek Růta

Souprava nadměrného nákladu projede přes tři okresy jihu Čech. Podle informací Milana Bajcury, mluvčího jihočeské policie, by měl transport vyjet z Prachatic po silnici II/143 a II/141. "Poté najede na silnici II/145 na Českobudějovicko, před jedenáctou v noci by měl najet na silnici I/20 u Češňovic a odsud směřovat do Českých Budějovic," upřesnil policejní mluvčí. Z krajské metropole bude nadměrný náklad pokračovat po mezinárodní silnici I/3 na Kaplici a poté pár minut po půlnoci překročit hranice do Rakouska v Dolním Dvořišti.