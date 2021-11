Ve středu 10. listopadu namontovala ve Lhenicích společnost Gemos dopravní systémy nové měřiče rychlosti do Krumlovské ulice, což je hlavní průtah městečkem. „Dneškem se tak spouští jejich zkušební provoz,“ zkonstatovala včera pro Prachatický deník lhenická starostka Marie Kabátová. Měřiče jsou na příjezdu od Netolic i Prachatic.

O nákupu radarů rozhodli ve Lhenicích už letos na konci srpna při jednání zastupitelů, kde souhlasili s jejich nákupem za cenu téměř tři sta šedesát tisíc korun.

O instalaci radarů začali zastupitelé diskutovat poté, co skončila rekonstrukce Krumlovské ulice a centra Lhenic. „Vybrali jsme k měření úsek blíže centru hned z několika důvodů. Je tam přechod pro chodce, který využívají hlavně děti po cestě do školy, autobusová zastávka a silnice je úzká. Navíc je to místo, kde se často stávají dopravní nehody,“ zdůvodnila Marie Kabátová. Upřesnila, že měřiče povedou zároveň velmi důkladnou statistiku průjezdu aut. „Už teď víme, že provoz je o dost vyšší, přesná čísla ale nemáme. Ty můžeme využít například při žádostech o dotace,“ vysvětlila.