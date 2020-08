Projet městem Prachatice bude od začátku září komplikované. Silničáři začnou opravovat ulice Zvolenská a Slámova.

První etapa opravy - ulice Zvolenská od kruhového objezdu u nádraží na křižovatku k Hubertusu. | Foto: Deník / Redakce

Dva a půl měsíce bude komplikovat dopravu ve městě Prachatice rekonstrukce silnice v ulicích Zvolenská a Slámova. Přesně od kruhového objezdu u autobusového nádraží až po kruhový objezd v ulici Slámova. Podle informací Martina Grožaje ze Správy a údržby silnic v Prachaticích se s opravami začne v úterý 1. září. Konec je naplánovaný na 15. prosince. „Jde o mezní termíny. Může být hotovo o něco dříve,“ doplnil s tím, že v první fázi bude uzavřena silnice od kruhového objezdu na křižovatku u Hubertusu, druhá etapa pak bude následovat od křižovatky u Hubertusu až k bývalému hotelu Garnet. „Objížďka povede obousměrně ulicemi Vodňanská, Nebahovská, Volarská, Nová a Krumlovská, tedy po obchvatu města,“ popsal uzavírky Luboš Kvasnička z odboru komunálních služeb a dopravy MěÚ Prachatice. Objízdná trasa je stanovena pro obě etapy. Při samotné rekonstrukci ulice Slámova, tedy od Hubertusu ke Garnetu, bude silnice od kruhového objezdu u autobusového nádraží směrem na Malé náměstí průjezdná. Od Lidlu na Malé náměstí v té době dostanou také řidiči z kruhové křižovatky ulic Jánská, Krumlovská, Slámova a Zahradní, právě výjezdem do ulice Zahradní kolem SPgŠ. Kruhový objezd bude totiž průjezdný. Stejně tak zůstane volné také parkoviště ve Slámově ulici u domu s čp. 461. "Možná jsou ale omezení v několika řádu hodin, to podle možností stavitele," uvedl Martin Grožaj. Upřesnil pak, že opravy vyjdou na 10,2 milionu korun. O financování se stará Jihočeský kraj a IROP. Do oprav se zapojí také plynaři od společnosti E.ON, kteří zrekonstruují sítě pod povrchem vozovky.