Jihočeští silničáři se v noci na sobotu nezastavili. Snažili se čelit ledovce, která potrápila řidiče v mnoha jihočeských okresech.

Jak upřesnil dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Hausel, klouzat to začalo nejprve kolem třetí hodiny ráno na Prachaticku. „Následně se situace zhoršila i kolem Blatné a zejména u Zvíkovského Podhradí, tam byly velké problémy. Klouzalo to i v Milevsku,“ popsal Jan Hausel.

Před ledovkou varovali v sobotu ráno na svém facebookovém profilu rovněž vltavotýnští strážníci. „V Týně okolo bazénu jedno sklo, směrem na Neznašov taktéž,“ zněl jeden z varovných příspěvků na facebooku.

V sobotu ráno podle dispečera silničářů Jana Hausela přetrvávaly problémy s klouzajícími silnicemi na Jindřichohradecku, zejména směrem z Jindřichova Hradce na Novou Bystřici. Hodně to klouzalo rovněž na Dačicku. „Nasadili jsme téměř veškerou techniku. Měli jsme ale problémy se na mnohá místa vůbec dostat, takže údržba silnic postupovala pomaleji,“ doplnil Jan Hausel.

Výskyt ledovky potvrdil i Václav Kubišta z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Upřesnil, že ještě kolem sobotní druhé hodiny ranní se teplota na většině míst kraje pohybovala mezi 6 a 2 stupni Celsia, přičemž přízemní teplota poklesla mnohde na minus 4 až minus 10 stupňů. Tyto hodnoty v kombinaci s místními srážkami, které ale nebyly intenzivní, stačily na zajištění pasti pro řidiče právě v podobě ledovky. Nepomohl ani následný přechod fronty, po němž se začalo prudce oteplovat. „Během dvou nebo tří hodin pak teplota vzrostla o pět až osm stupňů,“ doplnil Václav Kubišta s tím, že v noci na neděli by ledovka znovu zahrozit neměla, zejména díky vyšším teplotám, které meteorologové předpovídají.

Na Prachaticko letěl vrtulník

Hned dvakrát vylétl na Prachaticko od pátečního večera vrtulník. Nejprve k dopravní nehodě mezi Lenorou a Volarami, kde se v pátečních nočních hodinách střetla dvě vozidla. Řidič jednoho z vozidel utrpěl vícečetná poranění a byl letecky transportován do Českých Budějovic. Do nemocnice ale směřovala podle slov Petry Kafkové, tiskové mluvčí ZZS, také řidička z druhého vozidla se středně závažnými zraněními.

V sobotu 7. prosince ráno pak vrtulník letěl do Vimperka. Odtud transportoval zraněného z dopravní nehody se středně těžkým zraněním hlavy.