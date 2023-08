Poslední týden prázdnin na Prachaticku bude ve znamení několika uzavírek a omezení dopravy. Deník na ně upozornil Martin Grožaj z prachatického střediska Správy a údržby silnic. Nejdelší omezení čeká řidiče poblíž kruhové křižovatky Fišerka ve Vimperku.

Ve Sklářské ulici ve Vimperku začala stavba autobusové zastávky. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Vedení města Vimperk už zjara avizovalo, že v ulici Sklářská chce mít zastávku pro hromadnou autobusovou dopravu. V této lokalitě totiž chybí. Zastupitelé nejen na zastávku, ale na celou lokalitu v ulicích Sklářská a K. Weisse uvolnili peníze. Autobusové zastávky by měly být dvě. Jedna pro lokalitu K. Weisse a Sklářská a pak pro lokalitu Čelakovského, která by měla být nad Fišerkou, v místě při výjezdu z Jednoty. „Obě zastávky máme vysoutěžené, ale zastávka Čelakovského chceme postavit až na jaře příštího roku,“ řekl nedávno vimperský místostarosta Zdeněk Kuncl s tím, že při stavbě zastávky K. Weisse a Sklářská musí město nechat přeložit část teplovodu. Se stavbou zastávky začne společnost VKB stavby z Buku už zítra. „Omezení pro řidiče budou sice minimální, ale je nutné, aby v místě stavby zastávky dbali zvýšené opatrnost,“ upozornil Martin Grožaj. Stavba je naplánovaná do poloviny listopadu, přesně do 15. listopadu. Na provádění prací řidiče upozorní přenosné dopravní značky.

Asfalt jako nový

Na třech různých úsecích silnic na Vimpersku budou od úterý 29. srpna najaté firmy opravy povrchů. S tím souvisejí úplné uzavírky jednotlivých vozovek. První z nich je trasa silnice poblíž Trhonína u Svaté Maří. „Tam se bude pracovat do 3. září,“ upřesnil Martin Grožaj a doplnil, že úplné uzavírky čekají také na řidiče poblíž Stachů nebo na Vacovsku. U Stachů jde podle Petra Nového z odboru silničního hospodářství Městského úřadu ve Vimperku o úsek místní komunikace v části Kundratec a Chalupy. je provádění opravy povrchu silnice. Třetí lokalita je pak Nespice – Mlýny na Vacovsku. Dvě poslední opravy povrchu komunikací budou hotové do pátku 1. září.

Opravy na kolejích

Provoz na silnici omezí také opravy železničních přejezdů. Podle informací Martina Grožaje půjde o opravy přejezdů poblíž Chrobol na trati Číčenice – Volary. Jde o železniční přejezdy 1466 a 1467. Jejich uzavření zkomplikuje jízdu lidem z Chrobol směrem na Ovesné. První z přejezdů s číslem 1467 začne opravovat specializovaná firma 1. září. Rekonstrukce je naplánovaná na dvanáct dní a hned od 13. září.se řemeslníci přesunou na další přejezd s číslem 1466. Jeho rekonstrukce pak skončí s posledním dnem září.