Minimálně čtyřicet minut, ve většině případů hodinu stojí denně před semaforem u Strážného řidiči, kteří se k večeru vracejí z práce v Bavorsku.

U čerpací stanice se firma pustila do opravy silnice v místě mostu a semafor má podle nich špatně nastavené intervaly. Ve směru od hraničního přechodu se tak „štosují“ stovky aut. Na jeden interval zelené jich projede jen pár. Lenka Iglerová, která jela v pátek z německého Freyungu do Prachatic, stála půl kilometru od semaforu rovných 50 minut. Ti, co v koloně stáli stejně jako ona, napočítali sedmnáct aut směřujících do Německa. „Přitom by stačilo prodloužit z jedné strany zelenou a bylo by po problému,“ potvrdil Leoš Russ z Vimperka.

Uzavírku povolil Jihočeský kraj. Podle slov Jiřího Klásy, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství, správní orgán uzavírku povoluje, ale na zhotoviteli pak je, jak interval semaforu upraví. „Každopádně se spojíme se zhotovitelem, aby interval upravil,“ slíbil řidičům a čtenářům Prachatického deníku.