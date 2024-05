Chvíle, kdy dělníky potkáme na každém kilometru silnice, přišla. Z Prachatic směrem na Volary provoz řídí semafor. Staví se tam stoupací pruh od Americké zatáčky. Pendleři už si zvykli, že musejí vyrazit do práce o pár minut dřív.

Děravá silnice z Volar na Lenoru. | Foto: Ladislav Beran

Děravá silnice z Volar na Lenoru.Zdroj: Ladislav BeranPráce v Americké zatáčce jsou naplánované až do září. Někdy na jeho konci by se měl pokládat finální asfalt. A dokonce o víkendu. To se totiž bude muset silnice na dva tři dny zavřít úplně a lidé ze Strabagu, který stavbu provádí, dobře vědí, že zastavit provoz na Fefry znamená pro místní desítky kilometrů dlouhou objízdnou trasu.

Stoupací pruh usnadní předjíždění kamionů na Fefry

Opravovat se ale bude také na silnici z Volar na Lenoru. Výtluky jsou v úseku silnice první třídy takové, že ani kličkovaná mezi oběma jízdními pruhy neznamená nevjet do nějaké té díry. Mluvčí jihočeského Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek pro Deník uvedl, že opravy se plánují na příští měsíc. „Přesný termín opravy zatím neznáme, ale předpoklad zahájení je červen,“ upřesnil s tím, že práce jsou naplánované na pětadvacet pracovních dnů. Strabag, který opravu silnice provede, bude měnit obrusnou vrstvu vozovky. „Jde o zhruba dva a půl kilometrů dlouhý úsek z Volar směrem na Stögrovu Huť,“ řekl Adam Koloušek a zdůvodnil, že opravy jsou důsledkem škod na mikrokoberci po zimě.

Kruháč U Stopařky bude, Jihočeský kraj vybral stavitele

Děravá silnice z Volar na Lenoru.Zdroj: Ladislav BeranKaždopádně ŘSD prostřednictvím svého mluvčího uvádí, že oprava bude prováděna po polovinách za částečné uzavírky hlavního tahu, který je jediným možným z Volar na hraniční přechod Strážný. Opravy u Volar vyjdou podle Adama Kolouška na více než jedenáct milionů korun.