V roce 2022 město Vimperk vyšlo novému majiteli areálu vstříc a začalo se zabývat změnou územního plánu tak, aby tam Retail park mohl vzniknout. Vznik nákupní zóny si ale vedení radnice podmínilo zpracováním studie, chtělo mít představu, jak budou vypadat a z jakých materiálů budou prodejny postavené. Tehdy se mluvilo i o tom, že součástí by měly být malometrážní byty a vimperská starostka Jaroslava Martanová tehdy trvala na prověření takové možnosti. O byty totiž měla zájem jedna z vimperských firem. Vimperská starostka Jaroslava Martanová argumentovala tím, že město chce, aby se retail park stal přirozenou součástí města. Urbanisté a architekti prověřovali možnosti bytové výstavby. Shodli se ale na tom, že bytová výstavba není v areálu nákupní zóny vhodná. Z informací vimperské starostky Jaroslavy Martanové v úterý odpoledne vyplynulo, že společnost už má v ruce stavební povolení na demolici stávajících budov. „Ta by měla začít ještě během jara,“ uvedla vimperská starostka.

Nákupní zóna v bývalém areálu ČSAD ve Vimperku má nově jasné obrysy. Sice to trvalo více než rok, ale nově by se tam možná už na konci příštího roku mohlo stěhovat potraviny, elektronika, rychlé občerstvení a další v republice známé, ale na Prachaticku chybějící řetězce se spotřebním zbožím, drogerii nebo vybavením do domácnosti.

Souhlasné stanovisko se změnou územního plánu tak dali vimperští zastupitelé na v říjnu roku 2023 i přesto, že obyvatelé v okolí bývalého areálu ČSAD podali hned několik námitek. Vlastníci nemovitostí v okolí argumentovali zvýšeným světelným smogem, větší dopravou, chtěli znát stav kanalizace a další podrobnosti. Takové detaily jsou ale součástí až stavebního a územního rozhodnutí a nemohou o nich zastupitelé rozhodovat při změně územního plánu. Navíc noční provoz v areálu, který je tam doposud v podobě kamionů, které tam mají zatím odstavné parkoviště, v případě nákupní zóny nehrozí. Majitel areálu, společnost RP Vimperk, se nebojí ani toho, že by provoz omezil výjezdy integrovaného záchranného systému. V souvislosti s výstavbou by mělo dojít ke změnám vjezdu a výjezdu do areálu retail parku. I to je ale součástí jednání. Zatím jde vše podle plánu majitele. Projekt a veškerá jednání, které zatím nejsou u konce, vede projekční kancelář Zesa. Každopádně se zdá, že plán majitele vychází. Při loňském jednání vimperských zastupitelů o změně územního plánu se nechal slyšet, že začít stavět by chtěl na podzim roku 2014 a na konci léta 2025 by se mohly otevírat první obchody v nové vimperské nákupní zóně.