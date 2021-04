„Pokračujeme v opravách, které jsme provedli v loňském roce v pavilonu druhého stupně. Tahle etapa je ale o dost náročnější,“ vysvětlila.

Martin Malý, starosta Prachatic upřesnil, že finančně je druhá z připravených čtyř etap oprav na Národce, nejnáročnější. Vyjde totiž na 5,9 milionu korun. „Část peněz jsme škole poskytli jako mimořádný příspěvek, přesně 1,2 milionu korun,“ řekl prachatický starosta. Celkem z rozpočtu města škola letos dostala 4 miliony korun, 1,8 milionu jsou takzvané odpisy, které dostává škola pravidelně každým rokem. „Zbylou část musíme dofinancovat sami z našeho investičního fondu. Jde o přibližně dva miliony korun,“ doplnila Hana Bolková.

Součástí rekonstrukce rozvodů vody a topení v pavilonu prvního stupně je také úprava učeben pro montessori třídy. „Dětí v montessori je stále více, proto potřebujeme dvě nové učebny. To ale musíme přesunout družinu jinam,“ popsala ředitelka další práce s tím, že v současné době je sto dvacet dětí montessori školy na jednom patře.

Opravy a úpravy v pavilonu školy začnou v květnu. „Tento týden uzavřeme výběrové řízení a vybereme stavební firmu, po uplynutí potřebných lhůt se může pustit do práce,“ upřesnila s tím, že hotovo by mělo být do konce letních prázdnin.

S opravou havarijního stavu rozvodů vody a topení začala ZŠ Národní už v loňském roce v pavilonu C. Rekonstrukce vyšla na 4,6 milionu korun. Poslední a finančně nejméně náročná třetí etapa oprav je naplánována na příští rok. Stát by měla zhruba dva miliony korun. Zda na poslední opravy budou finance není úplně jisté. Investiční fond školy bude po letošních opravách úplně prázdný.