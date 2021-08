K jídlu a gastronomii má Jaroslav Němec z Bystrého u Poličky v Pardubickém kraji blízko, vyučil se totiž kuchařem. Jak se ale kuchař dostane k závodům v pojídání co největšího množství různých potravin a pochutin? "Věděl jsem o sobě, že toho dokážu rychle hodně sníst, a chtěl jsem to někde zkusit. Před patnácti lety bylo ve Svitavách předkolo vizovického Trnkobraní, tam mě kamarádi vyhecovali na soutěž v pojídání knedlíků. Soutěž jsem vyhrál a postoupil tak do finále," přiblížil Maxijedlík.

Začátky prý nebyly zrovna snadné, postupem času se ale vypracoval. "Jenom za minulý rok jsem vyhrál 46 soutěží, účinkoval jsem také v televizi nebo v rádiu. Stihl bych toho i víc, ale někdy jsou soutěže třeba v jeden den na třech místech, a to se opravdu stihnout nedá," říká muž, který rozhodně nevypadá, že by toho snědl víc než ostatní. "Jednou se mi však podařilo vyhrát i pět soutěží v jediný den. Bylo to na zabijačkových hodech v Brně."

Na soutěže se nijak nepřipravuje ani netrénuje. "Ono jich je tolik, že vlastně trénuji přímo na soutěžích. Zkoušel jsem třeba vypít 5 litrů vody za pár minut, abych si roztáhl žaludek, ale už to nedělám."

Nejsrmadlavější jídla světa? Bez problémů

Co se týče rekordů z posledních soutěží, bylo mezi nimi i pojídání třech nejsmradlavějších jídel světa. "Snědl jsem naráz, jako jediný na světě, v Brně na GO to FoodParku postupně za sebou hákarl, surstromming a durian. "Hákarl, to je vražedná kombinace močovinou páchnoucího nakládaného zkvašeného žraločího masa, které je za syrova prudce jedovaté. Chuť šla, ale zápach byl šílený. Surstromming je zkvašené rybí maso, které je v Guinnessově knize rekordů zapsané jako nejsmradlavější jídlo světa. Jedl jsem ho už popáté, páchne jako zkažené přesolené maso a chutově je také hrozný, okamžitě vás to natáhne na zvracení. Snědl jsem vždy celou plechovku i s kostmi a navrch vypil i lák. A nakonec ovoce durian. Ten taky smrděl, ale byl aspoň sladký. Dal jsem dva velké kusy. Byl to fakt hrozný puch, na Výstavišti pak museli na hodinu pustit centrální klimatizaci!"

Na extrémní jídla se teď zaměřuje víc než dřív. "Nebojím se ani nejsmradlavějších a nejpálivějších jídel světa. Baví mě to, mám rád adrenalin před soutěží, její atmosféru „u stolu“ a v publiku a i mediální sledovanost."

Nedávno přepočítal poháry za vyhrané soutěže, které ale nedávají všude. Má jich kolem stovky a k tomu medaile. "Mám je na knihovně naproti posteli. Jsou chvíle, kdy mi ta ocenění připomenou, že čas a úsilí, které jsem tomu věnoval, nebylo promarněnou energií."

Výběr z rekordů:

V redakci Blesku zopakoval slavný filmový souboj Vladimíra Menšíka s bernardýnem Bohoušem. Zvládl celé menu o jedenácti chodech, kterým slavný herec umořil nešťastné zvíře i s jeho majitelem.

Pojídání tatranek – 38 ks za 5 min.

Pojídání jitrnic – 14 ks za 5 min.

Pojídání švestkových knedlíků – 35 ks za 4 min. 14 s.

Pojídání steaků – 1 kg za 4 min. 44 s.

Pojídání šišek s mákem – 29 a půl ks za 5 min.

Pojídání půl kila tlačenky – za 79 vteřin

Pojídání zabijačkových výrobků – 12 chodů za 34 min.

Jaroslav Němec účinkoval v Show Jana Krause, kde jsem vytvořil světový rekord v pojídání natvrdo uvařených vajec: za dvě minuty pozřel 24 a půl vajec, navíc se svázanýma rukama. Objevil se i v několika pořadech TV Prima, jmenovitě v seriálu Cesty domů, Česko Slovensko má talent a S pravdou ven.

Vše je ke shlédnutí na FB profilu Jaroslava Němce.