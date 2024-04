Sotva jedna volarská uzavírka loni v listopadu skončila, za pár dní začíná další. V úterý 23. dubna se řemeslníci pustí do opravy ulic Mlynařovická a 5. května. Uzavírka bude platit až do konce letošního prosince.

Mlynařovická ulice ve Volarech. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Už v loňském roce před zahájením rekonstrukce průtahu městem Volary upozorňovala volarská starostka Martina Pospíšilová, že opravu silnice v Mlynařovické ulici město odložilo na letošní rok. Kdyby se totiž opravovaly obě silnice naráz, do města by se s nadsázkou nedostalo ani „kolo“. Komplikované by byly i objízdné trasy. Právě po Mlynařovické byl veden provoz na Prachatice.

Zahájení rekonstrukce obou ulic se podle slov starostky Martiny Pospíšilové plánuje na 23. dubna. „To by měla firma Znakon, která vyšla vítězně z výběrového řízení, spustit stroje,“ řekla včera Deníku volarská starostka. Upřesnila, že pracovat se bude na etapy a obyvatelé obou ulic dostali při veřejném projednávání oprav veškeré informace. „Ty budeme zároveň průběžně aktualizovat na městských webových stranách. Město i stavební firma musejí zároveň zajistit průjezd vozidel integrovaného záchranného systému.

Situace v obou ulicích se bude měnit podle postupu prací,“ upozornila Martina Pospíšilová s tím, že jen město Volary ze svého rozpočtu zaplatí za výměnu vodovodního a kanalizačních řadu a opravu veřejného osvětlení zhruba třicet milionů korun. Jihočeský kraj následně zaplatí veškeré povrchy na komunikacích, které jsou v jeho majetku. „V místech, kde to šířka umožňuje přibudou i chodníky,“ doplnila Martina Pospíšilová s tím, že s přípojkami inženýrských sítí a vjezdů k novým parcelám v Mlynařovické ulici projekt také počítá.

Opravy ve Volarech jsou naplánovány až do konce roku. Se zahájením prací se počítá u kostela sv. Kateřiny. Klimatické podmínky ale mohou práce zkomplikovat.