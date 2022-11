Zakázka je specifická tím, že jedna firma má vše projektovat i realizovat. Ve výběrovém řízení uspělo nejlépe Sdružení EUROVIA -SMP-Most Týn – EUROVIA CZ a.s., Praha a Stavby mostů a.s., Praha. Jihočeský kraj by měl za rekonstrukci zaplatit 158, 3 miliony Kč bez DPH, (cena s DPH je 191, 5 milionu Kč).

Sbírka potravin pomůže potřebným, tradičně se účastní i obchodní řetězce

Největší otázkou je problém úplné uzavírky mostu a tedy náhradní doprava. Podle Hany Brožkové, tiskové mluvčí krajského úřadu, bude provizorní přemostění Vltavy řešeno zhruba v místech pod kostelem. Nebude ale k dispozici pro všechny tonáže automobilů. Pro pěší a cyklisty by měl sloužit během rekonstrukce starý most o něco níže po proudu řeky.

Faktické práce by mohly začít v březnu nebo dubnu příštího roku a mostu by mohl přibýt cyklopruh.

Budějovice začaly zbrojit, chtějí evropský titul. Do kraje vyšlou maringotku