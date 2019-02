Vimperk – Nedůstojný stav cest na místě posledního odpočinku by měl být brzy minulostí.

Vimperský hřbitov. | Foto: Martin Kalous

Deset let se snažil vedoucí odboru bytového a hospodářského Městského úřadu ve Vimperku Martin Kalous přesvědčit vedení města, aby našlo peníze na opravu rok od roku horších a horších chodníků na tamním hřbitově. Podařilo se to až nyní, kdy se peníze na opravu našly z lednového prodeje pozemků v bývalém výcvikovém prostoru Radost. Město za ně získalo ze státního fondu životního prostředí více než čtyři miliony korun. Větší část z nich proto schválili na opravu hřbitovních chodníků, menší díl pak chtějí využít na odkup zatím nespecifikovaných pozemků do majetku města.



Využít prostředky právě na vylepšení stavu hřbitova ale nepodpořili všichni zastupitelé. Jednoznačně se proti záměru vymezil při posledním jednání Pavel Dvořák, který navrhoval ponechat celou částku z prodeje pozemků v rezervě města.



„Revitalizace komunikace hřbitova není, pokud vím, vůbec projednána, nebyla nikde schválena,“ uvedl Pavel Dvořák. „Vy si, pane starosto, myslíte, že 3,1 milionu korun teď dát na revitalizaci hřbitova je naprosto aktuální projekt? My nemáme ve Vimperku důležitější věci,“ obrátil se na starostu. Podle toho by se ve Vimperku zcela jistě další důležité akce našly, ale: „Komunikace na hřbitově je v takovém stavu, že je to priorita číslo jedna, co se týče komunikací. Dojděte se tam, pane kolego, podívat. Od lidí slyším, že mají občas obavy, aby jim nebožtík nevypadl z rakve, když se tam převáží,“ odpověděl starosta Bohumil Petrášek a dodal, že projekt na opravu hřbitova je starý více než čtyři roky a město se v minulosti neúspěšně ucházelo o finanční podporu i v rámci přeshraničních projektů. „Když se jednalo o prodeji pozemků na Radosti, řeklo se, že tyto prostředky se využijí na opravu nemovitostí, případně na nákup pozemků a v tomto duchu je připraveno i rozpočtové opatření,“ dodal starosta.



Jak doplnil vedoucí odboru Martin Kalous, projekt revitalizace hřbitova sahá ještě dál. „Myslím si, že je to poslední šance, jak tuto cestu opravit. Je to i má poslední snaha, víc už se do toho angažovat nechci, protože to řeším od roku 2004 a nikdy jsem nebyl vyslyšen,“ upozornil Martin Kalous. Upřesnil i to, jak by měla nová cesta na hřbitově vypadat. „Naše představa je, že by to měla být stejná cesta, jaká vede alejí, ze štípaného kamene s vydlážděnými částmi. Jedná se o cestu od spodní části ke kapli a kolem kaple,“ upřesnil vedoucí odboru. Projekt současně s cestou řeší i veřejné osvětlení. „V kapli nemáme přivedenou elektřinu, takže pokud se tam konají pohřby v zimě, kdy je kratší den, je tam tma. Rozvody elektřiny byly v hliníku a dnes jsou nefunkční. Pokud se týká cesty, v minulosti se tam jen rozválel asfalt na zelené ploše a vlivem povětrnostních podmínek cesta zchátrala. Pan správce to tam každou chvilku po každém větším dešti opravuje. Výjimkou nejsou ani úrazy starších lidí, kteří na hřbitov chodí,“ upozornil Martin Kalous.



Zastupitelé nakonec jedenácti hlasy z přítomných čtrnácti zastupitelů schválili vyčlenit z rozpočtu na revitalizaci hřbitova částku 3,1 milionu korun. Při hlasování se zdrželi pouze zastupitelé Pavel Dvořák, Karel Střeleček a Petr Bednarčík. Rada města také již schválila vypsání zadávacího řízení na první etapu revitalizace hřbitova.