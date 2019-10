Jihočeské Regionální pracoviště Odborového svazu (OS) KOVO v Českých Budějovicích vede poprvé v historii žena. Na postu vedoucí krajské centrály vystřídala specialistu na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Rudolfa Tkáče bývalá personalistka zlivské společnosti Prym Consumer Pavlína Jirková.

Dosavadní šéf regionálního pracoviště rezignoval na svou pozici z důvodu plánovaného odchodu do starobního důchodu. „Od Pavlíny Jirkové, která přichází takzvaně zvenku, nikoli zevnitř odborového svazu, si slibuji, že do činnosti naší organizace přinese i trochu jiný styl a nové metody práce,“ uvedl Rudolf Tkáč. Ten bude nejméně do konce roku řadovým zaměstnancem OS KOVO a bude předávat své nástupkyni veškerou pracovní agendu spojenou s vedením pracoviště.

Ze své dřívější pozice personalistky strojírenské firmy přináší nová šéfka regionální kanceláře odborů zkušenosti z trhu práce a kolektivních vyjednávání, při nichž ovšem stála „na druhé straně barikády“, tedy na straně zaměstnavatele. „Cíle odborů, čili zaměstnanců, na jedné straně a zaměstnavatele na druhé straně, jsou ovšem vždy stejné. Dosažení přijatelného kompromisu a já věřím, že v tomto směru budou mé dosavadní znalosti přínosné,“ míní Pavlína Jirková.

Regionální pracoviště (RP) OS KOVO, zastoupená ve všech krajích ČR, jihočeské sídlí ve vlastním objektu českobudějovického Metropolu na Senovážném náměstí, jsou v principu servisním místem pro základní organizace i jednotlivé členy svazu a kontaktním místem. Všechna disponují vlastními specialisty pro kolektivní vyjednávání, ekonomiku, bezpečnost práce a pracovní právo.

Za všechny zaměstnance firem, v nichž OS KOVO působí, zajišťuje RP základním odborovým organizacím odbornou podporu při kolektivních vyjednáváních, týkajících se především mzdových a pracovních podmínek, benefitů, dodržování zákoníku práce a předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro své členy zajišťuje navíc bezplatné právní služby v oblasti pracovního, správního i trestního práva, včetně bezplatného zastupování před soudem při pracovněprávních sporech.

Výměna na pozici vedoucí regionálního pracoviště je další významnou změnou, kterou jihočeští kováci v září řešili. Zásadní byla především výměna zmocněnce jihočeského krajského sdružení OS KOVO, kdy dlouholetého regionálního předáka nejsilnějšího tuzemského odborového svazu Jana Švece po odchodu do důchodu vystřídal předseda základní organizace kováků při společnosti Motor Jikov Jan Janoušek. Místo, uvolněné v celostátní Radě OS KOVO, obsadil Marek Profant, který Švece ještě před tím nahradil ve funkci předsedy základních organizací OS KOVO ve společnostech Groz-Beckert Czech, Kern-Liebers CR a Prym Consumer CZ.