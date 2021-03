Názory na úřední maturity se různí mezi samotnými maturanty, tak i mezi řediteli středních škol na Prachaticku. Jana Dejmková, ředitelka Gymnázia v Prachaticích, s úřední maturitou pro gymnazisty nesouhlasí. Myslí si, že vydáním úřední maturity by se zkouška jednou pro vždy znehodnotila.

Maturita. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Václav Pancer

„Úřední maturita nebude mít stejnou kvalitu jako zkouška před komisí. A bude to mít obrovské následky do budoucna,“ vysvětluje Jana Dejmková. Podle ní jsou úlevy dané ministerstvem školství dostatečné. Další úlevy by poskytla výhradně studentům zdravotních škol, kterým byla nařízena pracovní povinnost. „Maturita člověka posouvá. Zjistí,jak se chovat ve stresových situacích. Pomůže i v případě následného studia na vysoké škole. Pan premiér si vůbec neuvědomuje následky svého rozhodnutí,“ říká ředitelka gymnázia.