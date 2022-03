„Další dva přijdou do konce tohoto týdne. Spolu s nimi budou ve školy také čtyři jejich maminky, které budou děti učit ukrajinštinu,“ upřesnil ředitel Základní školy Volary Petr Horálek.

Ve Volarech proto mají nově tři nové třídy pro děti Ukrajinců. Děti, které v pondělí do školy nastoupily, jsou prvňáci, třeťáci a pak žáci sedmých až devátých tříd. „Samostatně budou mít pouze řeč, na ostatní předměty budou chodit do jednotlivých tříd,“ plánuje Petr Horálek. Jejich začlenění prý není problém. „Děti jsou šikovné, chtějí se učit a to, že tu mají některé z rodičů jim pomáhá,“ vysvětlil. Ani odlišné řeči nejsou problém, pomáhá ruština, angličtina i němčina. O vybavení školními pomůckami se postarali jak lidé, u nich jsou Ukrajinci ubytovaní, tak škola a veřejná sbírka. I vybavení na tělocvik se podařilo sehnat.

Přijetí prvních školáků nedělá problém ani kapacitní. „Průměrně máme ve třídách dvaadvacet dětí. Místa tu zatím jsou,“ zhodnotil ředitel volarské základky.