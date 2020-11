Do maturitních říd přišly kromě dvou studentek, které jsou v karanténě, úplně všechny. „Neměli jsme a nemáme problém s absencí ani při distanční výuce. Holky jsou připojené většinou úplně všechny,“ pochvaluje si Antonín Krejsa, ředitel VOŠS a SPgŠ Prachatice s tím, že studium bylo a je podle rozvrhu, který platí od začátku září.

"Když je rozvrh od osmi do čtyř, tak studentky jsou připojená a spolupracují od osmi do čtyř. Stojím si za tím, že naše holky jsou poctivé a do školy chodí, i když je přes počítač," dodal ředitel a tím, že pouze jediný student se do výuky nezapojil, ovšem ze zdravotních důvodů. V téhle chvíli podle Antonína Krejsy musí rozvrh platit dvojnásob, protože učitelé mají jednu hodinu prezenční a hned tu další zase distanční u studentů nižších ročníků. Zajistit zapojení do prezenční výuky jedné studentky z domova v různé třídě je technicky nemožné. Chybějící studentky si musejí učivo doplnit později.

Prachatické maturantky, kterým ve středu 25. listopadu hned první vyučovací hodinu jejich učitelka Jana Pavlíčková zadala písemnou práci, se prý do zpátky školy i tak těšily. Pro jistotu si během distanční výuky zamluvily nový termín maturitního plesu až na březen 2021. „Nepočítáme, že bychom ho mohly mít podle plánu v prosinci,“ shodly se.

Antonín Krejsa ujišťuje, že změny v maturitách nejsou nutné v případě, že pro maturanty už prezenční výuka zůstane. „Dají to a my zrovna letos máme velmi svědomité maturantky,“ chválí studentky Antonín Krejsa. Už je jisté, že slohové práce budou opravovat jejich učitelky českého jazyka. Ředitel si sice myslel jsem, že dojde ke zrušení státních didaktických testů. „K maturitám už studenty přihlašujeme, s největší pravděpodobností se nic nezmění,“ uvažuje ředitel prachatické SPgŠ. Navíc jednotlivé školy musejí své studenty se ke státní maturitní zkoušce přihlásit nejpozději do 1. prosince. Tam si zároveň každý zvolí, zda k českému jazyku přidá jiný cizí jazyk nebo matematiku. Podle Antonína Krejsy měly mnohem horší pozici loňské maturantky, když došlo na jarní uzavření škol. "Nevědělo se, co bude a jak to zvládneme. Padaly úvahy, že maturitní zkoušky nebudou vůbec a známky se vytvoří průměrem těch z vysvědčení a pak bylo málo času. I tak to holky až na pár výjimek zvládly," připomněl ředitel.

Během distanční výuky nebylo třeba na pedagogické škole řešit problém s připojením či nevyhovující technikou. Někteří chodili do školy přes počítač, jiní přes telefon, ale při podzimní vlně uzavřených škol všechno fungovalo. "Na jaře to bylo ale trošku jiné," připouští Antonín Krejsa. "Nebyli jsme tak připraveni, komunikovali přes bakaláře nebo google meet. Od září většina učitelů používá microsoft teams. Program jsme vyzkoušeli při zářijové prezenční výuce a rozjeli od první chvíle, co studenti museli zůstat doma," ujistil ředitel školy a doplnil, že nevýhoda distanční výuky je hlavně při klasifikaci, i když testy či písemné práce studenti běžně píší. Každopádně ředitel prachatické pedagogické školy přiznává, že tolik hospitací jako při distanční výuce nikdy neměl. "Mnohdy si ani třída nevšimla, že jsem k nim připojený. Systém, který jsme zavedli, nám vyhovuje," ujistil. Na SPgŠ prý všechno funguje a Antonín Krejsa si je jistý, že distančně lze odučit všechno. "Ale to, že je to špatně, to se shodnou asi všichni učitelé. Navíc pro kolegyně s malými dětmi je to obrovský zápřah," tvrdí.

Prachatická střední škola stejně jako všechny ostatní má pro své studenty a učitele k dispozici dostatečné zásoby dezinfekce, která je ve škole na každém kroku. Pro případ zapomenuté nebo zničené roušky jsou k dispozici i ty. Škola má dvě budovy internátu, studentky využívají oba objekty a tam mnohdy obývají pokoje v jiných patrech. "Vychovatelky jsou schopny případně zajistit i vyprání látkových roušek ubytovaných studentek," uzavřel Antonín Krejsa.