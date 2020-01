Zelení Khmérové připravují v NP Šumava brutální masakr jelení zvěře. Správa NP Šumava, vrcholná ochranářská instituce v ČR, chystá masakr jelení zvěře v Národním parku Šumava. Chce nahnat jelení zvěř do přezimovacích obůrek a tam jí masově povraždit. Píše o tom Deník. Šumavští starostové, lesníci a my milovníci přírody jsme zděšeni. Mám nutkavou potřebu se vyjádřit.

Návštěvnické centrum ve Kvildě. | Foto: Štěpán Rosenkranz

Jelení zvěř je přirozenou součástí lesních ekosystémů Šumavy. Ještě donedávna neměli laně a jeleni predátora v podobě vlka a medvěda, který by její stavy na Šumavě přirozeně reguloval. Každoroční přirozený přírůst jelení zvěře v NP Šumava je asi 700 kusů. Bez redukce početních stavů by docházelo k jejímu přemnožení a následně k obrovským škodám na lesních porostech, zejména okusem a loupáním. Vlk se do redukce zvěře již zapojil, přesto se musí každý rok na cca 70.000 hektarech NP Šumava odstřelit přibližně tolik zvěře, kolik jí zde přirozeně přibude. Je na místě sdělit, že veškerý lov v NP Šumava je lovem redukčním, který probíhá v režii lesníků, zaměstnanců. Žádné lovy prominentů se v NP Šumava nepraktikují.