Srdce nejednoho fanouška již tuto sobotu zaplesá. Do Vacova se totiž sjede hned šestice elitních českých dakarských účastníků. Rallyshow Vacov dostojí svému názvu, protože 29. února ve 14 hodin vypukne v místním obecním sále opravdová show.

Rallyshow Vacov bude již v sobotu hostit českou dakarskou elitu | Foto: Foto poskytl: Lukáš Chum

Bude to show na dakarský způsob. Zlatým hřebem je účast nejlepšího českého motorkáře na letošní Rally Dakar Martina Michka, který je už dlouhá léta také vládcem nejen českého motokrosu, ale i toho světového. Právě tento rodák z Českých Budějovic a zástupce týmu Moto Racing Group pravděpodobně přišel o vítězství mezi nováčky kvůli tomu, že mu došel benzín krátce před koncem jednoho z posledních měřených úseků. Dalším potvrzeným hostem je opravdová legenda a ikona Rally Dakar, několikanásobný vítěz tohoto těžkého závodu v kamionu, navigátor Josef Kalina, který svým poutavým vyprávěním umí zaujmout každého fanouška. Chybět nebude jeden z největších smolařů posledních let Tomáš Kubiena, kterého zklamala jeho čtyřkolka po slibných výkonech v úvodu i letos. Velmi zajímavé zážitky nejen z Rally Dakar 2020 do Vacova přiveze fotograf Michal Vítovec alias Baly, který na Dakaru fotí pro tým BIG Shock Racing v čele s Martinem Macíkem. Právě Baly fotil na duně v 10. etapě letošního Dakaru, na které udělal školáckou chybu při nájezdu na ní Fernando Alonso a následně se několikrát otočil přes střechu. Jaké to bylo? To se ho zeptáme!