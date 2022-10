Uzavřena bude silnice na trase Šumavské Hoštice – Kratušín – Dvory, projet nepůjde ani z Lažišť do Dvorů nebo Kratušína, kudy povede první rychlostní zkouška. Omezení podle informací Václava Štípka z organizujícího Pošumavského automotoklubu Klatovy platí v čase od 14.40 do 21.10 hodin. „První auto vyrazí na trať v 15.41 hodin. Na přeskupení je pak vyhrazené místo v areálu bývalých kasáren ve Vimperku od pěti hodin odpoledne,“ upřesnil.

Jede v okolí Zálezel a Zdíkova, a tak neprůjezdné budou tahy z Vlachova Březí na Zálezly a také na Bušanovice a ze Žáru do Zdíkova. Uzavírky jsou platné v čase od 15.14 do 21.43 hodin. Omezení platí jen v pátek 14. října. V sobotu se rallye přesouvá do Bavorska a Rakouska. Václav Štípek ujistil, že silnice, kudy povedou rychlostní zkoušky, budou uzavřeny jen po nezbytně nutnou dobu. „Omezení dopravy se navíc nebude týkat linkových autobusů. Ty budou mít průjezd zajištěn,“ doplnil. Na českých rychlostních zkouškách jsou vymezená tři divácká místa.