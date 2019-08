Zástupci společnosti Lidl včera slavnostně předali pomyslný klíč Martinovi Malému, starostovi města. A ten zase ihned dětem, kterých se na slavnostním otevření společně s rodiči sešly stovky.

A nové hřiště si všichni pochvalovali. Svou radost neskrývala ani Jana Nebesová, která byla jedním z pomyslných hnacích motorů v hlasování o hřiště. „Stálo to za to,“ nelitovala včera svého času. I díky ní tak stojí jedno z devadesáti sedmi hřišť, které společnost už vybudovala. Hřiště se ale líbí hlavně dětem. To potvrdil třeba i Adam Bušek se svým bratrem Šimonem. „Je to tu moc hezké,“ chválili.

Pochvalou nešetřila ani Renata Buchlovská. „Určitě je to moc hezké hřiště a na pěkném místě,“ poznamenala při slavnostním otevírání.

Martin Malý pak připomněl, že Prachatičtí při hlasování ukázali, jak umějí držet spontánně za jeden provaz.