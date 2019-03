Jedním z deseti měst, kde společnost Lidl v letošním roce postaví Rákosníčkovo hřiště, jsou Prachatice. Rodiče z Prachatic a okolí ho vybojovali v hlasování. Prachatice skončily na třetím místě v kategorii měst od 10 do 25 tisíc obyvatel, hřiště získají první tři města. Lidl letos postaví posledních deset Rákosníčkových hřišť a po republice jich bude sto.

V pondělí dopoledne Martin Malý, starosta Prachatic, který hlasovací aktivitu obyvatel města po celý únor také podporoval, řekl, že zatím nezná všechny podmínky Lidlu. Společnost Lidl zahájí jednání se zástupci vítězných měst. „Ta budou mít za úkol vytipovat vhodnou lokalitu pro výstavbu dětského hřiště. První reakce jsou plné nadšení a očekávání,“ řekla Zuzana Holá, mluvčí Lidlu.

Po vyřízení administrativních náležitostí dojde na samotnou stavbu hřiště, stát by mělo do léta. „Schůzku máme v pátek a budeme chytřejší,“ potvrdil Prachatickému deníku Martin Malý. Místo, kde by mohlo hřiště v hodnotě 1,5 milionu korun stát, vedení prachatické radnice zatím nemá vytipované. Vyčkává, co vzejde z jednání se společností Lidl. „V žádném případě ale neexistuje možnost, že bychom Rákosníčkovo hřiště odmítli,“ ujistil starosta Martin Malý.