Vimperk – Dění kolem nepovolených staveb v okrajové části Vimperku, které minulý týden rozvířilo veřejnou diskusi ve městě, se dostalo do celostátních médií. A právě výrok jednoho ze zainteresovaných obyvatel této lokality, který v televizní reportáži uvedl, že stavba je symbolem korupce na Městském úřadě ve Vimperku, vedl radnici k rozhodnutí se proti takovým slovům bránit.

Pochyby o správnosti postupu úředníků ve Vimperku zazněly již při jednání vimperských zastupitelů v pondělí 24. března, když zastupitel Pavel Dvořák otevřel téma nepovolených staveb v lokalitě na Homolce. Obul se do vedení města, že s tím za dva roky nedokázalo nic udělat a navrhoval dokonce odstoupení od nájemní smlouvy na městský pozemek se stavebníkem, který svým jednáním smlouvu nedodržel. Svůj návrh nakonec stáhl.

K celé záležitosti se vyjádřil i jeden z obyvatelů lokality, který naznačil možné korupční jednání na městském úřadě.

Starosta Bohumil Petrášek jej upozornil, že by měl svá slova doložit. „Mne mrzí, že jsem v tu chvíli nezareagoval zcela správně. Měl jsem se dotyčného zeptat, zda se on někoho pokoušel zkorumpovat. Jinak si nedokáži vysvětlit, jak může tak závažné obvinění říct," uvedl po jednání zastupitelů starosta.

Jenomže dva dny na to zaznělo v celostátním televizním zpravodajství přímo obvinění z korupce na Městském úřadě ve Vimperku. Radnice po autorovi výroku požaduje do příští středy písemné předložení důkazů jeho tvrzení

Události kolem nepovolených staveb nabraly nečekaný spád. Ne však směrem ke stavebníkovi, jak by se dalo očekávat, byť vedení města chce porušení podmínek nájemní smlouvy z jeho strany řešit. Radnice totiž aktuálně řeší výrok jednoho z obyvatel lokality Homolka, kterým v celostátním televizním zpravodajství nařkl městský úřad z korupce.

„Dnes jsou podobná obvinění hodně moderní, ale ať někdo skutečně předloží důkazy. V tomhle státě si dnes dovolí nařknout kdokoliv kdekoho a nic se neděje," okomentoval tajemník Městského úřadu Vimperk Zdeněk Ženíšek.

Toto pondělí se proto výrokem z televizní reportáže zabývala rada města. Ta také Prachatickému deníku poskytla své stanovisko k obvinění Městského úřadu Vimperk z korupce. „Minulý týden ve středu byla v televizním zpravodajství stanice Nova odvysílána reportáž o výstavbě týkající se rodinných domů a doprovodných staveb v lokalitě Homolka. Vzhledem k tomu, že v reportáži zaznělo ve vyjádření jednoho občana města obvinění Městského úřadu Vimperk z korupce, Rada města přijala usnesení, ve kterém pověřuje tajemníka městského úřadu vyžádáním věrohodných dokladů o korupčním jednání od tohoto občana. Rada města zastupující samosprávu bude řešit tuto záležitost v kompetencích zákona, které jí náleží, na svých dalších zasedáních a záležitosti týkající se státní správy budou řešeny po linii příslušnosti jednotlivých odborů a tajemníka městského úřadu," uvádí se v přijatém usnesení rady města.

Podle vyjádření starosty Bohumila Petráška přijaté usnesení znamená, že obyvatel, který v televizní reportáži zmínil korupční jednání městského úřadu, bude muset svá slova doložit. „Tajemník úřadu vyzval dotčeného pána, aby do pěti pracovních dnů od doručení výzvy svá slova písemně doložil konkrétními důkazy. Má na to lhůtu do 8. dubna," uvedl starosta s tím, že pokud se tak stane, bude úřad řešit takové jednání v rámci svých kompetencí. „Pokud by se toto jednání týkalo někoho mimo místní samosprávu, předali bychom celou záležitost k prošetření policii," ubezpečil. A radnice chce řešit celou záležitost i v případě, pokud občan svá slova písemně nedoloží. „V takovém případě by mělo následovat podání trestního oznámení za pomluvu," dodal.