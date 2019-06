Prachatice – Topná sezóna v Prachaticích skončila. Už od soboty obyvatelé města, kteří jsou připojeni na městskou soustavu, otáčeli kohouty na radiátorech marně.

To, že už se topit nebude, potvrdil Petr Kolín, jednatel Tepelného hospodářství Prachatice. „Tedy za předpokladu, že by se extrémně nezhoršilo počasí, teploty se nedostaly dva dny za sebou nad třináct stupňů Celsia a nebyl výhled na zlepšení počasí,“ upřesnil. V takovém případě by požadavek na přitápění Tepelné hospodářství individuálně posoudilo. Obvyklé ale je, že s posledním dnem května se opravdu topí naposledy a znovu topná sezona začne až v září. I tak se letos, alespoň ve srovnání května s předchozím rokem, topilo více. „Bylo znát, že letošní květen byl chladnější,“ potvrdil Petr Kolín.