Už v dubnu si posvítí vimperští strážníci na příliš rychlé řidiče ve městě novým radarem. Nové zařízení, které má měřit rychlost, mohou strážníci používat nejen za denního světla, ale i ve tmě. Podle slov Lukáše Sýse, pověřeného člena zastupitelstva k řízení Městské policie, staré zařízení, které strážníci vozí ve služebním autě, je za hranou životnosti. Město ho koupilo před více než deseti lety a přišla chvíle na jeho výměnu. „To nové je moderní. Při jeho výběru jsme chtěli takové zařízení, které strážníci využijí vlastně kdykoliv,“ poznamenal.

Městskou kasu bude radar stát bez pár korun 356 tisíc. S jeho nákupem vimperští radní souhlasí. „Zařízení je opět mobilní, to znamená, že nemusí a nebude stát na jednom místě. Jedná se o ruční přístroj, který budou mít strážníci k dispozici všude tam, kde ve Vimperku dochází k překračování nejvyšší povolené rychlosti,“ doplnil Lukáš Sýs.

Moderní zařízení, které by mohlo v konečném důsledku přinutit řidiče jezdit pomaleji, vítá Veronika Smažíková z Vimperka. „Třeba na silnici od Sloupu do města někteří řidiči vůbec nerespektují nejvyšší povolenou rychlost. A to jsou ve vozovce i přechody pro chodce,“ uvedla.

- Vimperští radní v uplynulém týdnu odsouhlasili nákup nového zařízení na měření rychlosti.

- Cena včetně daně z přidané hodnoty je 356 708 korun.

- Stávající zařízení městské policie už dosluhuje, je staré deset let.