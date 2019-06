Šumava - Rada Národního parku Šumava se na svém jednání, které proběhlo v pátek 7. června, dohodla se Správou Národního parku Šumava na podobě nové zonace území Národního parku Šumava.

Šumava. Ilustrační foto | Foto: Poskytl Kryštof Diatka, ČT

Pro návrh se vyjádřilo 29 členů, proti se vyjádřili 4 členové a 8 se zdrželo hlasování. Tento návrh nyní Ministerstvo životního prostředí pošle ke standardnímu mezirezortnímu připomínkování, aby jej na jeho konci mohlo vydat ve formě vyhlášky. To by se mohlo stát do konce tohoto roku a nová zonace by tak mohla začít platit od počátku roku 2020.