Nová pumptracková dráha pro vimperské snowboardisty a cyklisty by mohla ještě letos vyrůst na pozemku u řeky Volyňky za benzinovou pumpou, v blízkosti vimperské „Aleje deváťáků“. Město má v ruce projekt a žádá o stavební povolení a dotační peníze.

Pumptrackový areál prý ve Vimperku chybí. Město ho chce postavit pod mostem u řeky Volyňky. | Foto: Ilustrační foto poskytl Z. Kuncl

O stavbě pumptrackové dráhy u řeky mluvili zástupci vedení města už loňském roce. Snowboardisté a cyklisté z Vimperka vozí sice cenné kovy ze závodů, ale trénovat musejí v sousedním okrese a vlastně i kraji, v Železné Rudě. „Naše sportovní kluby chtějí kvalitní venkovní sportoviště, které by mohly využívat od jara do podzimu. Dalším důvodem je kompletní úprava dalšího veřejného prostranství,“ zhodnotila důvody pro stavbu pumptrackové trati a úpravy jejího okolí vimperská starostka Jaroslava Martanová. Doplnila, že součástí projektu je také příjezdová komunikace do areálu, parkoviště pro zhruba desítku aut a veřejné osvětlení lokality. Nový areál bude sloužit nejen profesionálním sportovcům, ale také všem Vimperákům.

Prostor tam najdou amatérští milovníci cyklo jízdy v boulích i malé děti. „Zástupci klubů spolupracovali s architektem a pomáhali modelovat boule a klopené zatáčky tak, aby je mohly využívat všechny skupiny zájemců,“ doplnil vimperský místostarosta Zdeněk Kuncl s tím, že pumptracková dráha je navržena tak, aby sloužila všem uživatelům bez rozdílu věku a pokročilosti v jízdě. Lokalitu v současné době už nejmenší cyklisté využívají, stejně jako modeláři s auty na dálkové ovládání.

Vimperský pumptrack od Ing. arch. Jakub Pubal a kol.Zdroj: MěÚ VimperkVimperští během několika málo dní zároveň požádají o dotační peníze z Národní sportovní agentury. „Sice můžeme žádat jen o peníze na dráhu samotnou, ale i tak se pokusíme dotaci získat. Příjezdovou cestu, parkoviště a osvětlení budeme financovat z rozpočtu města,“ popsala Jaroslava Martanová financování celého projektu, do kterého se město chtělo pustit už v loňském roce. Nebylo ale možné podat žádost o stavební povolení, protože plocha byla v územním plánu označená jako dopravní infrastruktura. „Zastupitelé schválili změnu na občanskou vybavenost a v žádosti nám nic nebrání,“ vysvětlila.

Místostarosta Zdeněk Kuncl doplnil, že zatím vedení radnice celkové náklady odhaduje na osm milionů korun. Ty ale razantně sníží dotace, která může uhradit až 70 procent nákladů na samotnou trať. „Přesnou cenu ale budeme vědět až po výběrovém řízení na dodavatele stavby. Toho zatím nemáme,“ dodal místostarosta. To, zda Vimperští u Národní sportovní agentury uspějí, budou vědět možná letos na podzim, pak bude následovat ještě další diskuze nad rozpočtovým opatřením a zahájením stavby samotné. (aja)