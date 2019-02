Vimperk - „Seber odvahu a ukaž, že na to máš!" Pod tímto heslem organizují ve dnech 12. až 14. dubna příslušníci druhé baterie 252. protiletadlového raketového oddílu ze Strakonic dálkový pochod nazvaný Military Death March.

Chtějí díky němu připomenout a uctít památku žen a dívek, které zahynuly na sklonku druhé světové války během jednoho z takzvaných pochodů smrti. Účastníci absolvují část trasy, které byly tyto ženy nucené ujít. Na výběr mají z několika variant – od krátké trasy, symbolicky věnované památce obětí, až po náročné výšlapy přesahující sto kilometrů.



Pochod, jehož hlavními organizátory jsou kapitán Lukáš Perný a nadrotmistr Jaroslav Nábělek, se v mnohém liší od běžných dálkových pochodů. Zvláštností je start v noci, pochod bez mapy či volba vlastní trasy u některých kategorií. „V nejnáročnější kategorii musí účastníci ujít trasu v délce přes 117 kilometrů a do cíle musí dorazit nejpozději do 38 hodin od startu,“ doplnil kapitán Perný s nadrotmistrem Nábělkem.



Trpěla od začátku do konce



Jaroslav Frank absolvoval náročný pochod již dvakrát. Letos půjde potřetí. „Ačkoliv jsem se na pochod připravoval, studoval trasu, vymýšlel, kudy jít, a sháněl si kvalitní boty a oblečení, během samotné cesty jsem si říkal, že tohle už v životě nechci zažít,“ popsal Frank svoje pocity při stokilometrovém pochodu. „Ale ještě ten večer, když jsem si po příchodu do cíle dával zasloužené pivo, jsem věděl, že příští rok půjdu zase,“ dodal s úsměvem.



Náročnost potvrzuje i další účastnice, která absolvovala trasu dlouhou 75 kilometrů. „Nikdy předtím jsem podobný pochod nešla. Líbil se mi nápad a to tajemné neznámo. Musím říci, že jsem trpěla od začátku do konce a nebýt skvělých lidí, kteří mě po celou dobu podporovali, asi bych někde zůstala,“ svěřila se Jana Benediktová.



Registrace probíhá do 1. března



Lidé, kteří se chtějí zúčastnit pochodu, se musí nejpozději do 1. března zaregistrovat prostřednictvím webových stránek www.militarydeathmarch.com a zaplatit registrační poplatek. „Účastí v libovolné kategorii přispívají lidé na obnovu hřbitova ve Volarech. Zde jsou pochovány ženy a dívky, jež zahynuly během pochodu smrti, který vyšel koncem ledna 1945 z koncentračního tábora Grünberg a skončil 4. května téhož roku ve Volarech na Šumavě,“ uvádějí organizátoři, kteří podporují také dětská centra, azylové domy či dětské domovy.



Poprvé se tento dálkový pochod uskutečnil v roce 2014. Letos se tak bude konat již pošesté. První účastníci vyrazí na trať v pátek 12. dubna večer z autokempu Vodník ve Vimperku. Vloni se pochodu zúčastnilo přes tisíc lidí.







Kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku