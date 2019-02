Prachatice - Prachatičtí v sobotu zahájí oslavy Milenia, do města zavítá i Petr Vok z Rožmberka.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Jaroslav Pulkrábek

Odložené oslavy zahájení Milenia se uskuteční tuto sobotu na prachatickém Velkém náměstí. Hlavním pořadatelem je odbor kultury městského úřadu. Co vše bude na náměstí k vidění a proč se vlastně oslavuje v dubnu? Odpovídá vedoucí odboru Růžena Štemberková.

Co vlastně znamená Milenium Zlaté stezky?

Milenium je tisíc, a právě před tisíci lety je v historických materiálech uvedena první zmínka o cestě soumarů, kteří vozili z Německa do Čech sůl a další zboží. Vůbec poprvé je tato zmínka datována k 19. dubnu 1010. Proto si chceme tuto slavnou dobu připomenout oslavou, kdy vzpomeneme na začátek doby největšího rozkvětu našeho města.

Starosta Prachatic nedávno řekl, že zahájení Milenia je letos druhou největší slavností ve městě. To byl také důvod, proč se odložila z minulého víkendu, kdy byly vyhlášeny dny smutku. Co všechno se na v historickém centru chystá?

Kromě historického kostýmovaného průvodu, podobného tomu na slavnostech solné Zlaté stezky, jsme připravili historickou ceremonii, křest památečního práva, které jsme nechali pro tuto příležitost vytvořit. Chybět nesmí ani soumarské ležení nebo řemeslné trhy. Novinkou a určitě tahákem budou dvě historické svatby „nanečisto“. Máme dva páry, které se nechají oddat přímo na prachatickém náměstí. Jedni jsou manželé již mnoho let, a tak si svůj manželský slib zopakují, a druzí se na svatbu teprve chystají, tak si jí vyzkoušejí. Svatby by se měly odehrát okolo čtvrté hodiny odpoledne a chybět nebude výměna prstýnků a svatebčané získají také glejt. Půjde o opravdovou historickou svatbu, ovšem bez právních následků. Prostě „nanečisto“.

Zavítají do našeho města také soumaři, nebo ti dorazí až na Slavnosti solné Zlaté stezky?

Soumaři s prosticemi přijdou na náměstí ještě před svatebním obřadem. Stejně jako na slavnostech by se měla uskutečnit ochutnávka dovezené soli a přivítání Prachatickou pálenkou.

Letošní jubilejní rok solného tažení ale přinese ještě další novinky, jaké?

Mnozí si jistě všimli, že Milenium slavností soli má své vlastní logo a dostalo také znělku. Tu právě představíme tuto sobotu. Ke zhlédnutí bude v Radničním sále, kde budou k dispozici také veškeré nové materiály vydané k letošním rovněž jubilejním Slavnostem Zlaté stezky. A ani děti nepřijdou zkrátka. Je pro ně připravena pohádka a žongléři na Arkádách Staré radnice.

Připravují se další akce k letošnímu roku také za hranicemi?

Transport soli by měl začít v letošním roce už z Bad Reichenhalu, a to do Pasova. Karavana vyrazí ve středu 16. června. Soumarské tažení z Pasova do Prachatic pak začíná právě tam. Sůl bude převezena do Pasova lodí a předána soumarům, kteří vyrazí na pěší cestu do Prachatic. Tu půjdou celý týden, aby v pátek na čtvrtou hodinu přišli i s nákladem do Prachatic. Tady u nás budou tradičně přivítáni na jubilejním dvacátém ročníku slavností a jako tradičně budou mít ležení na Parkáně. Rozhodně nejzajímavější však bude plavba soumarského tažení na voru a přivítání v Pasově. V každém městě, kam soumaři zavítají, je navíc připraveno přivítání, tak abychom si připomněli celou trasu se solí.

Sobotní program

Velké náměstí Prachatice

15 hodin – zahájení, historická ceremonie, přivítání hostů, křest novým žezlům, příchod historického průvodu s hosty z Čech a Německa na Velké náměstí, ceremonie a předání žezel zástupcům měst, ochutnávka soli.

16 hodin – dvě historické renesanční svatby „nanečisto“.

17 hodin – vystoupení kapely Papouškovo sirotci.

Radniční sál

16.30 hodin – uvítání hostů, skupina DUTAM, promítání nové hudební znělky Milenia a její křest solí.

Arkády Staré radnice

od 16.30 hodin – zábava pro děti, pohádka Královská moudrost a vystoupení žonglérů.