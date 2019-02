V nikoliv plném , ale příjemně naplněném velkém sále KD Střelnice se uskutečnilo II. čtvrtfinále největší pěvecké soutěže v Jihočeském kraji, dnes již celorepublikové Český talent – Jihočeský vrabčák 2010.

Ilustrační foto | Foto: Tomáš Kollarczyk

Podruhé, jako celorepubliková pěvecká soutěž pro naši nejširší veřejnost je pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly.

Zúčastnilo se ho devět vybraných čtvrtfinalistů, kteří postoupili z Českého Krumlova. V 16 hodin odstartovala tato ojedinělá soutěž, která nemá věkové a žánrové omezení. Porota zasedla ve složení: starosta města Jindřichův Hradec – Ing. Karel Matoušek, Hana Fričová Maroušková, učitelka ZUŠ Jindřichův Hradec a učitelka populárního zpěvu na Pražské konzervatoři, Zdeněk Kasper – herec, moderátor a majitel rockového klubu AMV v Jindřichově Hradci, podnikatel Zdeněk Piller z Jindřichova Hradce, zpěvák Jiří Nový, hudební skladatel a lídr místní kapely Tlustá Berta Zdeněk Ledvinka a loňský vítěz této pěvecké soutěže v hlasování SMS Radek Žalud. Jako hosté v programu vystoupili Jiří Nový, Radek Žalud a místní mladá, dnes již ostřílená vynikající rocková kapela 4EVER z Jindřichova Hradce. Dále doprovodná kapela celé soutěže GOOD COMPANY.

Porota byla přísná, ale také kompromisní. Hodnocení celé poroty bylo na skvělé kulturní úrovni. Po hlasování službou SMS postoupilo pět soutěžících s největším procentuálním počtem SMS. Vítězem se stala Simona Černá z Hlinska. Simona s sebou vždy dokáže přivézt početné publikum a mimo jiné je to novopečená vítězka Skutečského Slavíka při doprovodu živé kapely 100 ZVÍŘAT.

Další postupující jsou: Ilona Vintrová ze Stach, Jaroslav Skalník z Vyškova u Brna, Dominika Bártová z Mičovic u Prachatic a Bohumila Potůčková z Dobré Vody u Českých Budějovic.

Po rozstřelu mezi Veronikou Langerovou, Veronikou Spieglovou a Veronikou Bumbovou se do soutěže vrátila Veronika Bumbová. Tak rozhodli diváci svým hlasováním v sále KD Střelnice. Porota mohla vrátit zpět do soutěže pouze jednoho soutěžícího. Po vzájemné dohodě a protestu poroty postoupily obě dvě Veroniky: Spiegelová i Langerová.

Výjimečně tak rozhodl po nekompromisním jednání poroty i pořadatel soutěže Petr A. Jirotka. II. čtvrtfinále bylo velice vyrovnané a vyloučit někoho při zdravotní absenci dalších dvou soutěžících by bylo opravdu nespravedlivé. To byl závěr dohody poroty a pořadatele. I diváci souhlasili! Ze soutěže byl vyřazen pouze náhradník z Českého Krumlova Stanislav Valenta z Vodňan. Ale i na něj při dobrém výkonu pořadatelé při prestižní ceně nezapomněli.

Cenu starosty města Jindřichův Hradec získala mladá zpěvačka z Nelahozeves u Prahy Veronika Langerová. Cenu diváka zhodnotil dar dle vylosované vstupenky partnera soutěže, a to pivovar Eggenberg Český Krumlov. Do I. semifinále v Prachaticích 17. října od 16 hodin tak postupuje 8 zpěváků. Z nich do finále jen 4 vybraní finalisté.

V porotě budou a vystoupí profesionální zpěváci, známé tváře a v plném programu i další překvapení. Určitě bude mnoho diváků mile překvapeno. A to si rozhodně nenechte ujít. II. semifinále proběhne za podpory starosty města Týn nad Vltavou, a to 7. listopadu. Malé finále se bude konat v Písku 28. listopadu. Toto malé finále je ve spolupráci s Centrem kultury Písek a je pod záštitou starosty města Písek panem Miroslavem Sládkem.

Ve finále soutěže, které se koná 18. prosince v DK Metropol České Budějovice, budou uděleny i ceny další. Zvažte tedy, který ze semifinalistů je ten nejlepší. Čeká ho prestižní cena. Již nyní můžete hlasovat na www.jihocesky.vrabcak.eu

PETR JIROTKA

organizátor soutěže