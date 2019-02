Vimperk - Mílovými kroky se přibližuje místní zimní stadion k tomu, aby dosáhl na vytouženou kolaudaci. I když je v provozu mnoho let, zatím byl vždy jeho provoz pouze na výjimku, neměl totiž potřebnou kolaudaci.

MAJÍ FAVORITA. Korozi na konstrukci zimního stadionu by měl zabránit nátěr. K tomu potřebují Vimperští ještě dotaci, o kterou už požádali. | Foto: Jaroslav Pulkrábek

Posledním krokem k tomu, aby měli Vimperští potřebné úřední rozhodnutí, jsou nátěry konstrukcí uvnitř areálu. Proto byly před začátkem letošní sezony na stadionu konstrukce natřeny zkušebními nátěry.

Mají vybráno

„Jeden z nich už jsme vybrali,“ uvedl včera místostarosta Vimperka Bohumil Petrášek.

Proto mají už nyní Vimperští zažádáno o dotaci na zainvestování potřebných nátěrů. Pokud by ji město od ministerstva školství a tělovýchovy, kam o ni zažádalo, dostalo, byla by zhruba ve výši šedesáti procent skutečných nákladů na nátěry. Zbylé peníze by musela poskytnout městská kasa.

Tři miliony

V rozpočtu města pro letošní rok je počítáno s náklady na zimní stadion ve výši tří milionů korun, je to tedy jednou tolik, kolik bylo na zimní stadion vyčleněno v rozpočtu v loňském roce.

Mají radost

„ Abych pravdu řekla, tak záležitosti kolem zimního stadionu moc nesleduji a zimák jde mimo mě. Ale koneckonců jestli se nějaké peníze seženou, tak je dobře, že už se to konečně dodělá,“ říká Martina Haislová z Vimperka.

„Ve Vimperku se vždycky tlačil hlavně hokej, tak se tlačí dál. Ale jestli je to úplně poslední krok ke kolaudaci, tak je dobře, že to bude kompletní,“ myslí si Václava Šebestová.

„Potřebujeme konstrukci natřít do začátku další sezony, tedy do září letošního roku. Kdy začneme, to záleží na tom, kdy nám bude přidělena dotace. Nový nátěr by měl zabránit korozi konstrukcí, jakmile je natřeme, můžeme kolaudovat,“ uvedl vedoucí odboru investic a údržby Michal Janče.