Na základě informací vedení nemocnice po týdnu připustilo, že změny v pečovatelské službě budou.

„Pečovatelky mi pomohly tak, jako nikdo jiný. Bez nich bych nebyl tam, kde jsem dnes. Nechápu proto, proč by měly pečovatelky skončit. Proč se musejí lidi ptát, proč jim nepřivezly oběd,“ reagoval na informace o údajném ukončení pečovatelské služby při vimperské nemocnici jeden z jejích klientů s tím, že ujišťování vedení nemocnice, že se nic neděje, se nezakládá na pravdě.



Informaci, že se s pečovatelkami nadále počítá, přitom Deníku před týdnem vedení vimperské nemocnice potvrdilo s tím, že ale zatím nejsou známy výsledky auditu. Ten měl dát odpovědi na otázku, proč je pečovatelská služba v současnosti nejztrátovějším provozem v nemocnici.



Jenomže již v té době jednalo vedení nemocnice s pečovatelkami o jejich přeřazení na jiné pracoviště. Dohoda o změně pracovní smlouvy, kterou má Deník k dispozici, nese datum zhotovení 26. srpna a s dalšími pečovatelkami bylo jednáno v následujících dnech. Podle této dohody a slov pečovatelek by měly alespoň některé z nich být přeřazeny na jiné pracoviště s účinností od 1. září do 31. prosince letošního roku.



Na základě informací po týdnu vedení nemocnice připustilo, že změny v pečovatelské službě budou. S některými fakticky začalo. Od 1. září přestala například nemocnice provozovat vysoce ztrátové komerční služby.