Vimperk – Rada města si nechala udělat analýzu stavu některých domů, hlavně na Pasovské ulici. Tam se také začínají vracet někteří obyvatelé města z dlouhodobého pobytu v zahraničí.

Neplatiči nájemného - ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Vraný

Že jsou tam těžké problémy a dlouhodobé neplacení nájmu a služeb v nájemních bytech se starostovi města Pavlu Dvořákovi potvrdilo.



„Zatím se nám takto vrátily čtyři rodiny a samozřejmě je čekají komplikace s bydlením. Město po nich bude požadovat kvůli porušení podmínek nájemní smlouvy nejen byty vrátit, ale také zaplatit všechny dluhy. A týká se to nejen jich,“ trvá na postoji radnice Pavel Dvořák.

Podle něho už se uskutečnily tři exekuce a v řešení je dalších zhruba pět, k tomu jsou v platnosti další soudní výpovědi z nájmu. Současná situace navíc přinesla podle Dvořáka dosud nevídaný jev. „V domech, kde tito nájemníci bydleli, máme teď dokonce volné byty,“ konstatoval Pavel Dvořák. Zatím je ale radnice nechce obsazovat a další postup prý budou nejdřív společně probírat zastupitelé. „Volné byty jsou ale pouze jednou stranou mince. Tou druhou, doslova hrozivou, je stav uvolněných bytů, které jsou totálně vybydlené,“ řekl vimperský starosta.

Také proto musí o budoucím postupu rozhodnout zastupitelstvo města, protože renovace bytů vyjde rozpočet města na pořádný balík. „V bytech jsou zničená lina, zdevastované kuchyňské linky, instalace v koupelnách, prostě tristní stav. Odhadujeme, že opravy každého takto zničeného bytu vyjdou přibližně na půl milionu korun,“ shrnul ekonomickou stránku Dvořák.

To ale nehodlá město tolerovat. „Budeme na tyto nájemníky podávat trestní oznámení a požadovat po nich úhradu vzniklé škody,“ upozornil starosta.



Nekompromisní postoj radnice je znát. „Budeme postupovat přesně podle stanovených pravidel nejen vůči těm, kteří se nyní začínají vracet, ale vůči všem dlužníkům,“ upozornil starosta.

Dodal, že radnice v současné době řeší další výpovědi pro neplnění podmínek nájemních smluv. Je patrné, že to funguje, protože někteří dlužníci se začínají ke svým závazkům konečně hlásit. „Je to jednoduché, buď se nájemníci budou chovat slušně a budou platit to, co mají, nebo o městské byty jednoduše přijdou,“ varuje starosta Dvořák.