Ve vlaku bude na Silvestra cirkus

Vimperk – Stifterův pošumavský železniční spolek, už podle názvu je zřejmé, že jeho členy spojuje láska k železnici, její historii a všemu, co je s ní spojené.

Silvestrovská jízda. | Foto: Foto: Deník/Miroslav Fuchs

To potvrdil i jednatel spolku Vladislav Šlégr. „Je protkaná v každém z nás. Někteří u železnice přímo pracují, jiní jsou jejími velkými příznivci. Všechny naše aktivity ale mají jediný cíl. Chceme i ostatním ukázat její krásu a možnosti cestování, které dnes může železnice nabídnout. Spolupracujeme tak na mnoha akcích, jež v současné době přesahují i hranice jižních Čech,“ uvedl na začátek Vladislav Šlégr, který ve spolku působí také jako železniční modelář. S železnicí jsou ale jeho kroky spojené už od mládí. Jak prozradil, narodil se totiž do železničářské rodiny. „Vybráno tak bylo dávno předem. Obdobně jako u ostatních členů, kteří si cestu k železnici dříve či později také našli. Mezi námi jsou tak sběratelé jízdenek, fotografové, ale také spisovatelé, pro které se jak jinak stalo hlavním tématem dění kolem šumavských tratí,“ vyprávěl jednatel spolku. Upřesnil, že v jeho počátcích se prvními signály stala nejenom vydavatelská a publikační činnost, ale také spolupráce při záchraně železniční tratě z Volar do Nového Údolí. „Od samého počátku také shromažďujeme předměty, které jsou pro nás všechny stejně hodnotné, a to ať jsou z dědictví našich rodin, nebo od dárců. Ve sbírce tak nechybí uniformy z různých dob, například jeden takový stejnokroj pochází dokonce z roku 1923. Velkou část sbírky tvoří i jízdenky, těch máme přes dvě stě tisíc. Sběratelským kouskem je třeba jízdenka z konce devatenáctého století, přesněji z druhého dne, kdy se zprovoznila trať ve Vimperku. Naleznou se tady i jízdenky z Nového Zélandu, Japonska a dalších států,“ uvedl Vladislav Šlégr s tím, že všechny předměty mají členové spolku uložené ve sto patnáct let staré budově ve Vimperku. I ta je podle jeho slov pro spolek historicky cenná. Pravidelně se se sbírkou Stifterova pošumavského spolku mohou zájemci seznámit při výstavách. Jak řekl Vladislav Šlégr, ty se již uskutečnily například v samotném Vimperku, ve Strakonicích, Prachaticích a dalších městech, jako jsou třeba Netolice. Tady se členové přidali ke sto patnáctému výročí, které železniční trať Netolice – Dívčice v loňském roce oslavila. „Chceme ukázat život železničářů tak, jak ho normální cestující neznají. Proto je jednou z našich důležitých činností i archivace nejrůznějších dokumentů, jízdních řádů a jiných,“ popsal jednatel spolku, který doufá, že všechny tyto cennosti se snad pro budoucí generace také podaří zakonzervovat. Členové spolku se dění okolo železničních tratí snaží i ozvláštnit. Již několik let tak provozují Vlakovou poštu. Zapojili se ale i do projektu Pohádkového království a nebo ke konci roku pořádají Silvestrovské jízdy z Vimperka na Kubovu Huť. Ty měly vždy nějaké téma. V minulých ročnících tak z Vimperka vyjel vlak s hvězdami, VIP osobnostmi nebo vlak lazaretní. Jak prozradil Vladislav Šlégr, tento rok se cestující mohou těšit na cirkusový vlak. „Akce, které pořádáme, nebo na nich spolupracujeme s dalšími spolky, se již dnes netýkají jen jižních Čech. Jen v rámci Pohádkového království potkají cestující pohádkové kanceláře na Valašsku nebo i v Brně. Naše aktivity ale směřují i na západní Čechy, kde spolupracujeme s Plzeňskou dráhou. O tomto víkendu zase vyrazíme na akci do Bechyně,“ mluvil o některých aktivitách spolku Vladislav Šlégr. „Bez železnice by si mnozí z nás nedovedli život představit. A i proto jsme si to pojistili spolkem, o jehož aktivity je podle účasti na jednotlivých akcích veliký zájem,“ s úsměvem doplnil V. Šlégr.

Autor: Miluše Reindlová