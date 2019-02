Prachaticko – Letos již po několikáté museli pracovníci Krajského inspektorátu veterinární správy v Prachaticích přihlížet pálení včelích úlů.

Rozmnožila se v nich totiž obávaná nákaza – včelí mor. Nepříjemný stav přidělává vrásky na čele nejen včelařům, metodika obrany proti této spórotvorné bakterii přitom není příliš složitá.

„Tato bakterie, jejíž spóry přežívají v úlech a okolní půdě až několik desetiletí, se rozmnožuje zejména v oslabených včelstvech. Silné včelstvo má výraznou samočistící schopnost – vynáší poškozený plod a mrtvé jedince i v době, kdy včely nelétají a nesbírají nektar. Nákaza se tak v plné síle nemůže rozšířit. Problém nastává, pokud je včelstvo z nějakých důvodů oslabeno,“ uvedl jednatel okresního výboru svazu včelařů v Prachaticích Karel Pecháček.

Z jeho slov vyplývá, že sami včelaři by tedy měli dávat pozor na to, jak jsou jejich včelstva silná, a ta slabá by měli raději rovnou likvidovat, dříve, než se nákaza projeví.

Pokud totiž nákaza propukne v měřítku nebezpečném pro okolí, nezbývá veterinářům, aby nařídili likvidaci spálením a to i přesto, že nemoc je možno léčit antibiotiky. „Problém je v tom, že látky z antibiotik mají schopnost přetrvávat ve včelích produktech, jako je med nebo vosk. A Čeští včelaři si samozřejmě zakládají na tom, že mají med čistý. Do České republiky se sice občas dostane med například z Číny, který tyto látky obsahuje, ale naše normy jsou přísnější a taková zásilka se musí vrátit,“ pokračoval Pecháček.

V boji proti této nákaze jsou tedy velmi důležitá preventivní opatření, která jsou ale časově náročná a nemůže se jim věnovat každý. „Po období klidu by měli včelaři své úly prohlédnout a zjistit sílu včelstev. Úly by se také nejméně jednou za tři roky měly dezinfikovat, a to nejlépe plamenem. Roztavený propolis totiž uzavře všechny spáry a i kdyby v nich byly spóry včelího moru, nedostanou se ven. Pořádek je tedy na prvním místě,“ uzavřel Pecháček s tím, že včelařské spolky jsou samostatnými právními subjekty, které samy musejí dohlížet na dodržování těchto pokynů.

Veterinární správa je až ten poslední výkonný orgán, a pálení úlů by tak mělo být až tím úplně nejzazším řešením problému.