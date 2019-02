Vimperk – Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava představí veřejnosti ve čtvrtek 9. června v Kašperských Horách nově zrekonstruovaný areál se zážitkovou stezkou lesních her.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Milan Kilián

Přírodní areál je určen pro malé i velké návštěvníky NP Šumava, kteří se chtějí pobavit, něco se naučit, nebo jen relaxovat.

Venkovní prostory před Informačním střediskem a Střediskem environmentální výchovy (IS a SEV) Kašperské Hory prošly velkou proměnou – pro návštěvníky zde totiž vznikl nově zrekonstruovaný přírodní areál se zážitkovou stezkou lesních her.

„Abychom nenarušili jedinečnost přírodního prostředí v areálu, který je domovem mnoha druhů ptáků i jiných živočichů, nezasahovali jsme do jeho přirozené struktury a pouze jej doplnili o novou zážitkovou stezku,“ řekla vedoucí IS Kašperské Hory Miroslava Michnová.

Návštěvníci zde naleznou celkem 12 stanovišť se základními informacemi o fauně a flóře Šumavy a zároveň si zde zahrají různé hry. Postupně se mohou seznámit se zvířaty, která žijí v šumavském národním parku a několika druhy stromů, které zde rostou. K příjemné atmosféře areálu přispěly především krásné obrázky od Pavla Procházky a dřevěné pomůcky a tabule, které vyrobili zruční zaměstnanci truhlářské dílny Správy NP a CHKO Šumava.

„Každý panel informuje o různých úkolech, které návštěvníky cestou čekají. Protože je stezka určena pro všechny cílové skupiny, odpovídá tomu i struktura jednotlivých prvků a her. Malým dětem jsou určeny jednoduché úkoly, pohybové pro ty větší a přemýšlivé pro moudré hlavičky. Těžší úkoly pak pro ty, kteří již o šumavské přírodě něco vědí,“ sdělila Miroslava Michnová.

V areálu jsou použity pouze přírodní materiály – dřevěné panely a různé didaktické prvky vhodně doplňují přírodniny, které jsou také součástí obou stezek. Odpočinkovou částí areálu je prostor u altánu v jeho dolní části, kde mohou návštěvníci buď relaxovat, nebo prozkoumávat nový vrbový tunel, ale také budou mít možnost vyzkoušet své smysly na hmatové stezce.

Stezku lesních her slavnostně otevíráme 9. června ve 13.00 hodin před IS a SEV v Kašperských Horách. Areál bude otevřen v červnu a v září každý den kromě neděle od 8.30 do 16.00 hodin, o prázdninách denně do 17.00 hodin Vstup je volný.

JANA ZVETTLEROVÁ,

Správa NP a CHKO Šumava