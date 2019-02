Volary /FOTOGALERIE/ -Kdo letos chyběl na Slavnostech dřeva ve Volarech, o hodně přišel.

Po delší době se totiž vydařilo i počasí a kulturní i další program nenechaly nikoho na pochybách, že Volaráci se dokáží bavit naplno stejně, jako za práci umí vzít mistři starých řemesel.



Vše začalo v sobotu, když Martin Dejdar spolu se starostkou Martinou Pospíšilovou zahájil osmnáctý ročník slavností, jak jinak, než s pilou břichatkou v ruce a přeříznutím polene a pak všem na náměstí pogratuloval k osmnáctinám slavností vlastním programem a soutěží o motorové kolo.



I když novinku letošních slavností v podobě znělky města Volary už zastupitelé města slyšeli v předstihu, všem návštěvníkům slavností ji zahrál Dechový orchestr ZUŠ Volary, a to jak naživo v sobotu, tak zněla v reprodukované podobě i na začátek nedělního dne slavností.



A zatímco se v sobotu na pódiu střídala jednotlivá vystoupení účinkujících, mohl každý procházet řemeslný trh a obdivovat zručnost řemeslníků přímo na místě. Komu nestačilo samotné okukování, mohl si něco z toho vyzkoušet. Bez výjimky každý dostal příležitost zkusit i to, co vše chutná hezky jihočesky. Se stejnojmenný sloganem totiž na slavnosti dorazili zástupci Regionální Agrární komory Jihočeského kraje s ryze jihočeskými potravinářskými produkty.

Na své si přišli i ti, kteří drží několik let palce volarskému družstvu při klání o putovní Volarský dřevák. I když fandili, jak to jen šlo a své borce hnali dopředu, nakonec se domácím podařilo obhájit „pouze“ druhé místo a putovní volarský dřevák se na rok přemístí do Perlesreutu.



Ještě před nimi přišli na řadu se svou show profíci s motorovými pilami a speciálními sekerami ostrými jak břitva. Těm se ve Volarech loni zalíbilo tak, že přijeli letos znovu a pro diváky si připravili opravdovou lahůdku a vrchol podobných dřevorubeckých klání, přesekávání stojícího kmene téměř sobě samým pod nohama.



Zábava pokračovala v sobotu až do půlnoci, kdy vrcholila ohňostrojem. Možná se někomu včera hůř vstávalo, ale nechat si ujít pro volarské slavnosti již typický pochod ve dřevácích, to udělal málokdo. Město nechalo pro letošní rok vyrobit padesát párů dřeváků pro ty, kteří by se chtěli pochodu a současně pokusu o překonání loňského nového rekordu zúčastnit. Ani to ale nepomohlo a konečný součet všech lidí v dřevěné obuvi, kteří pochodovali volarským centrem, byl 198.