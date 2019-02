Prachatice – Teprve před několika dny oznámila ředitelka Mateřské školy Prachatice Marie Přibíková, že se k poslednímu červenci vzdává funkce ředitelky, a už v pondělí radní vzali její žádost na vědomí.

„Zároveň jsme ihned vyhlásili konkurz na novou ředitelku,“ tlumočil rozhodnutí radních prachatický starosta Jan Bauer.

Marie Přibíková ke svému rozhodnutí jen dodala, že nadešel čas předat ředitelování někomu z mladších kolegů. „Nedávám ale výpověď, ve školce bych ještě chtěla zůstat jako učitelka,“ vysvětila nedávno pro Deník.

Předpokládá se, že nový ředitel nebo ředitelka nastoupí do funkce letos 1. srpna. „Případní zájemci se tak mohou hlásit doručením přihlášky na úřad, a to do 31. března,“ upřesnil prachatický starosta s tím, že kromě patřičných dokladů o vzdělání, musí vedení města předložit také koncepci rozvoje školy.

Následně bude jmenována komise, která z došlých přihlášek vybere nejvhodnější osobu. Složení komise město zatím nezveřejnilo.