PRACHATICE - Špatné podloží je na vině propadu čerstvě položeného koberce od čerpací stanice směrem k ceduli Prachatice v Žernovické ulici.

Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/archiv

„Víme o tom, že je vozovka již poničena. V místě propadu se totiž nachází mnoho let starý topný kanál, který už v součané době nikdo nevyužívá. Sotva jsme silnici opravili a položili nový asfalt, místo se propadlo,“ přiznal ředitel prachatického střediska Správy a údržby silnic Jiří Růžička s tím, že se tak mohlo stát i vinou prací a použití mechanizace. Doplnil, že propad ve vozovce byl prozatimně doplněn, ale v nejbližších dnech stejně dojde i vyříznutí místa, zpevnění jeho podloží a opětovné opravě vozovky. „Je škoda, že se kanál propadl až ve chvíli, kdy jsme vozovku celou opravili. Nikdo to ale nemohl tušit,“ upřenil s tím, že oprava silnice, která je hotová teprve od konce července, vyšla na dva miliony dvě stě tisíc korun.

Podle klimatických podmínek hodlá SÚS ještě letos opravit vozovku ze Zdíkovce na Čábuze až do Vacova. „Ještě v letošním roce jsou peníze na opravu zhruba sedm set metrů vozovky z Vlachova Březí do Chluman,“ připomněl další práce letošního roku Růžička. Navíc je v plánu ještě kilometr a půl silnice z Borových Lad na Lipku a zhruba jeden kilometr vozovky z odbočky pod osadou Vícemily směrem do Buku.

Také v příštím roce by se měly vozovky na Prachaticku dočkat dalších oprav. Jednou z nich je také silnice třetí třídy z Osek přes Chlístov směrem na Kratušín a cesta ze Záblatí do Kratušína. „To jsou vozovky které nutně potřebují opravu a již delší jsou na základě stížností jednotlivých starostů obcí zapsané v takzvané krajské Bílé knize. Jde ale o to, kolik bude mít kraj finančních prostředků,“ upřesnil Jiří Růžička.

O tom, zda budou plánované opravy opravdu uskutečněny, se ale bude teprve rozhodovat s největší pravděpodobností na sklonku letošního roku.