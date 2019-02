Strunkovice nad Blanicí - Přibližně před jedenácti lety se do Strunkovic přestěhovala Pavla Říhová.

Pavla Říhová | Foto: Deník/Miluše Reindlová

Našla jsem si tady manžela, a tak jsem šla samozřejmě za ním. Máme dvě děti, pro které je, podle mne, zdejší prostředí vhodné, a to nejen na naše procházky. Nachází se tady i dětské hřiště, které pravidelně navštěvujeme. Je to velké plus Strunkovic, ne všude totiž takovou možnost mají. Děti si na něm vyhrají. Bydlení máme také vyřešené, vlastníme rodinný dům. Jsem tady prostě moc spokojená a v současné době bych proto bydlení ve Strunkovicích za nic nevyměnila. Mám tady vše, co k životu potřebuji.