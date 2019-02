VOLARY - Zastupitelé schválili zvýšení svých odměn. Více peněz dostanou také členové výborů zastupitelstva města a komisí.

Volarští zastupitelé při svém jednání. | Foto: Petra Rychtaříková

„Odměny jsou stejné již několik let, a proto jsme se je rozhodli o něco zvýšit,“ informovala starostka města Martina Pospíšilová. Zákonem jsou přesně určené hranice, jak vysoké mohou být odměny. K těmto limitům se však ve Volarech nepřibližují, místní zastupitelé mají odměny nižší.

Zvýšení odměn se zdálo příliš nízké zastupiteli Jiřímu Cigánkovi, který se následně rozhodl podat protinávrh, v kterém byly odměny vyšší. Nesetkal se však s podporou svých kolegů.

„Myslím, že bychom se zde neměli dohadovat o stokoruně, když jsme zde jako zastupitelé, kteří svou práci dělají hlavně pro město a své spoluobčany,“ řekla Jaroslava Mazurová.

To podpořil i Roman Kozák, který zároveň upozornil, že návrh zvyšování odměn byl konzultován s ekonomickým odborem a nenaruší rozpočet města. „Schválení vyšších odměn by mohlo náš rozpočet narušit,“ podotkl Roman Kozák.

Nakonec byl takřka jednohlasně schválen první návrh. Například neuvolnění zastupitelé budou mít nově místo 200 korun o sto korun více.